https://ria.ru/20250922/ssha-2043611564.html
Трамп проведет переговоры с Эрдоганом 25 сентября
Трамп проведет переговоры с Эрдоганом 25 сентября - РИА Новости, 22.09.2025
Трамп проведет переговоры с Эрдоганом 25 сентября
Президент США Дональд Трамп намерен 25 сентября встретиться в Белом доме с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для двусторонних переговоров, заявила в РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T20:23:00+03:00
2025-09-22T20:23:00+03:00
2025-09-22T20:23:00+03:00
в мире
турция
сша
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999543932_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_fcd571cd0ed1096c73974160fdbe8372.jpg
ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен 25 сентября встретиться в Белом доме с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для двусторонних переговоров, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "В четверг в Белом доме президент Трамп примет президента Турции Эрдогана для двусторонней встречи", — сказала Левитт в ходе брифинга.
https://ria.ru/20250922/ssha-2043611297.html
турция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999543932_122:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_41515005024566c4b4d86e6292fe3832.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сша, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, США, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп проведет переговоры с Эрдоганом 25 сентября
Трамп проведет переговоры с Эрдоганом в Белом доме 25 сентября