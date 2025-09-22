https://ria.ru/20250922/ssha-2043611564.html

Трамп проведет переговоры с Эрдоганом 25 сентября

ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен 25 сентября встретиться в Белом доме с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для двусторонних переговоров, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "В четверг в Белом доме президент Трамп примет президента Турции Эрдогана для двусторонней встречи", — сказала Левитт в ходе брифинга.

