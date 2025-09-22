Рейтинг@Mail.ru
Данные пользователей TikTok будут под контролем США, заявили в Белом доме - РИА Новости, 22.09.2025
19:03 22.09.2025
Данные пользователей TikTok будут под контролем США, заявили в Белом доме
в мире
китай
сша
пекин
си цзиньпин
oracle corporation
tiktok
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Данные американских пользователей TikTok будут полностью храниться и обрабатываться в США в рамках будущей сделки по сохранению работы приложения, сообщил в понедельник специальный помощник президента Соединенных Штатов Уильям Мартин. По его словам, соглашение предусматривает создание нового консорциума с большинством американских инвесторов, а также передачу контроля над алгоритмом компании Oracle, которая будет обеспечивать его работу на территории США. "Это соглашение защитит американских пользователей и обеспечит надежную работу TikTok в Соединенных Штатах", — написал Мартин в соцсети X. В пятницу Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру. ByteDance поблагодарила председателя лидеров двух стран за усилия, направленные на продолжение работы соцсети в Штатах, и заявила, что будет работать в соответствии с законодательством.
китай
сша
пекин
2025
Новости
1920
1920
true
в мире, китай, сша, пекин, си цзиньпин, oracle corporation, tiktok
В мире, Китай, США, Пекин, Си Цзиньпин, Oracle Corporation, TikTok
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Данные американских пользователей TikTok будут полностью храниться и обрабатываться в США в рамках будущей сделки по сохранению работы приложения, сообщил в понедельник специальный помощник президента Соединенных Штатов Уильям Мартин.
По его словам, соглашение предусматривает создание нового консорциума с большинством американских инвесторов, а также передачу контроля над алгоритмом компании Oracle, которая будет обеспечивать его работу на территории США.
"Это соглашение защитит американских пользователей и обеспечит надежную работу TikTok в Соединенных Штатах", — написал Мартин в соцсети X.
В пятницу Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
ByteDance поблагодарила председателя лидеров двух стран за усилия, направленные на продолжение работы соцсети в Штатах, и заявила, что будет работать в соответствии с законодательством.
