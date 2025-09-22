Данные пользователей TikTok будут под контролем США, заявили в Белом доме

https://ria.ru/20250922/ssha-2043599933.html

ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Данные американских пользователей TikTok будут полностью храниться и обрабатываться в США в рамках будущей сделки по сохранению работы приложения, сообщил в понедельник специальный помощник президента Соединенных Штатов Уильям Мартин. По его словам, соглашение предусматривает создание нового консорциума с большинством американских инвесторов, а также передачу контроля над алгоритмом компании Oracle, которая будет обеспечивать его работу на территории США. "Это соглашение защитит американских пользователей и обеспечит надежную работу TikTok в Соединенных Штатах", — написал Мартин в соцсети X. В пятницу Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру. ByteDance поблагодарила председателя лидеров двух стран за усилия, направленные на продолжение работы соцсети в Штатах, и заявила, что будет работать в соответствии с законодательством.

