Солнце одновременно выбросило два гигантских протуберанца
Наука
 
22.09.2025
Солнце одновременно выбросило два гигантских протуберанца
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Двойной выброс массы произошел на Солнце, одновременно с солнечным затмением звезда выбросила два гигантских протуберанца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Редкое и красивое событие, синхронный выброс с Солнца двух гигантских протуберанцев, был зарегистрирован вчера сразу несколькими космическими аппаратами, следящими за Солнцем", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Отмечается, что событие началось около 22.30 мск, причём в это же время солнечное затмение, которое можно было видеть из Южного полушария Земли, было в максимальной фазе. Приборы зарегистрировали, что размеры каждого из протуберанцев составили около миллиона километров, что примерно в 70 раз больше размера Земли. "Оба плазменных волокна прошли мимо планетных орбит - одно выше, второе ниже плоскости эклиптики. В сентябре это первое событие такого масштаба, подтверждающее сохранение у Солнца крупных запасов энергии, несмотря на общий спад его активности", - уточнили в Лаборатории.
земля
Солнце одновременно выбросило два гигантских протуберанца

На Солнце произошел двойной выброс массы одновременно с затмением

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Двойной выброс массы произошел на Солнце, одновременно с солнечным затмением звезда выбросила два гигантских протуберанца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Редкое и красивое событие, синхронный выброс с Солнца двух гигантских протуберанцев, был зарегистрирован вчера сразу несколькими космическими аппаратами, следящими за Солнцем", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что событие началось около 22.30 мск, причём в это же время солнечное затмение, которое можно было видеть из Южного полушария Земли, было в максимальной фазе.
Приборы зарегистрировали, что размеры каждого из протуберанцев составили около миллиона километров, что примерно в 70 раз больше размера Земли.
"Оба плазменных волокна прошли мимо планетных орбит - одно выше, второе ниже плоскости эклиптики. В сентябре это первое событие такого масштаба, подтверждающее сохранение у Солнца крупных запасов энергии, несмотря на общий спад его активности", - уточнили в Лаборатории.
Наука
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
