https://ria.ru/20250922/solntse-2043483230.html
Солнце одновременно выбросило два гигантских протуберанца
Солнце одновременно выбросило два гигантских протуберанца - РИА Новости, 22.09.2025
Солнце одновременно выбросило два гигантских протуберанца
Двойной выброс массы произошел на Солнце, одновременно с солнечным затмением звезда выбросила два гигантских протуберанца, сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T12:01:00+03:00
2025-09-22T12:01:00+03:00
2025-09-22T12:17:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043486235_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cb2c51321c02883ee1a023e6c4bb5bf4.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Двойной выброс массы произошел на Солнце, одновременно с солнечным затмением звезда выбросила два гигантских протуберанца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Редкое и красивое событие, синхронный выброс с Солнца двух гигантских протуберанцев, был зарегистрирован вчера сразу несколькими космическими аппаратами, следящими за Солнцем", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Отмечается, что событие началось около 22.30 мск, причём в это же время солнечное затмение, которое можно было видеть из Южного полушария Земли, было в максимальной фазе. Приборы зарегистрировали, что размеры каждого из протуберанцев составили около миллиона километров, что примерно в 70 раз больше размера Земли. "Оба плазменных волокна прошли мимо планетных орбит - одно выше, второе ниже плоскости эклиптики. В сентябре это первое событие такого масштаба, подтверждающее сохранение у Солнца крупных запасов энергии, несмотря на общий спад его активности", - уточнили в Лаборатории.
https://ria.ru/20250918/zemlya-2042687629.html
https://ria.ru/20250921/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043486235_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_075e2a4c317ec0f4b0e354a529cd3fdb.jpg
Солнце выбрасывает два гигантских протуберанца
Солнце одновременно выбросило два гигантских протуберанца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Зарегистрированные размеры каждого из протуберанцев составили около миллиона километров, что примерно в 70 раз больше размера Земли.
2025-09-22T12:01
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
Солнце одновременно выбросило два гигантских протуберанца
На Солнце произошел двойной выброс массы одновременно с затмением