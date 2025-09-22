https://ria.ru/20250922/solntse-2043483230.html

Солнце одновременно выбросило два гигантских протуберанца

Солнце одновременно выбросило два гигантских протуберанца - РИА Новости, 22.09.2025

Солнце одновременно выбросило два гигантских протуберанца

Двойной выброс массы произошел на Солнце, одновременно с солнечным затмением звезда выбросила два гигантских протуберанца, сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T12:01:00+03:00

2025-09-22T12:01:00+03:00

2025-09-22T12:17:00+03:00

наука

земля

российская академия наук

вспышки на солнце

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043486235_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cb2c51321c02883ee1a023e6c4bb5bf4.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Двойной выброс массы произошел на Солнце, одновременно с солнечным затмением звезда выбросила два гигантских протуберанца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Редкое и красивое событие, синхронный выброс с Солнца двух гигантских протуберанцев, был зарегистрирован вчера сразу несколькими космическими аппаратами, следящими за Солнцем", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Отмечается, что событие началось около 22.30 мск, причём в это же время солнечное затмение, которое можно было видеть из Южного полушария Земли, было в максимальной фазе. Приборы зарегистрировали, что размеры каждого из протуберанцев составили около миллиона километров, что примерно в 70 раз больше размера Земли. "Оба плазменных волокна прошли мимо планетных орбит - одно выше, второе ниже плоскости эклиптики. В сентябре это первое событие такого масштаба, подтверждающее сохранение у Солнца крупных запасов энергии, несмотря на общий спад его активности", - уточнили в Лаборатории.

https://ria.ru/20250918/zemlya-2042687629.html

https://ria.ru/20250921/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Солнце выбрасывает два гигантских протуберанца Солнце одновременно выбросило два гигантских протуберанца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Зарегистрированные размеры каждого из протуберанцев составили около миллиона километров, что примерно в 70 раз больше размера Земли. 2025-09-22T12:01 true PT0M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, российская академия наук, вспышки на солнце