Генсеком ООН может стать женщина, пишет Bloomberg - РИА Новости, 22.09.2025
14:06 22.09.2025
Генсеком ООН может стать женщина, пишет Bloomberg
Генсеком ООН может стать женщина, пишет Bloomberg - РИА Новости, 22.09.2025
Генсеком ООН может стать женщина, пишет Bloomberg
Следующим генеральным секретарем ООН может впервые стать женщина, среди возможных кандидатов на пост фигурирует экс-премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн,... РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Следующим генеральным секретарем ООН может впервые стать женщина, среди возможных кандидатов на пост фигурирует экс-премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, передает агентство Блумберг. "Из девяти человек, возглавлявших ООН, все были мужчинами. Все громче звучат призывы к переменам. Резолюция, принятая в этом месяце, призывает членов ООН "серьезно обдумать" кандидатуры женщин при выборе кандидатов на пост генерального секретаря", - говорится в публикации. Агентство указывает, что кроме Ардерн потенциальным генсеком может быть премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, бывший комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и заместитель генсека ООН Гутерреша Амина Мохаммед. В то же время агентство отмечает, что США, вероятно, предпочтут руководителя, который, в первую очередь, будет отвечать американским приоритетам. По этой причине Блумберг предполагает, что Вашингтон может поддержать кандидатуру гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за его позицию по ядерной программе Ирана, инициативам DEI (разнообразия, равенства и инклюзивности) и целям устойчивого развития ООН. При это агентство подчеркивает, что "ставки" для следующего лидера ООН будут "особенно высоки" в свете продолжающихся конфликтов на Украине и в Газе, а также угрозы потери значительной части финансирования из-за позиции администрации президента США Дональда Трампа. ООН сталкивается с проблемами с финансированием из-за позиции США, которые являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций с долей в 22%. По данным ООН на январь, Соединенные Штаты должны были уплатить 2,8 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда в регулярный бюджет организации, оставшуюся сумму - на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов. Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год 2 мая предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их неэффективными и несправедливо дорогими для Соединенных Штатов. Также он предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации. В ООН сочли проект бюджета Штатов "внутренним процессом" страны.
в мире, сша, новая зеландия, барбадос, джасинда ардерн, дональд трамп, мишель бачелет, оон, магатэ, воз
В мире, США, Новая Зеландия, Барбадос, Джасинда Ардерн, Дональд Трамп, Мишель Бачелет, ООН, МАГАТЭ, ВОЗ
Генсеком ООН может стать женщина, пишет Bloomberg

Bloomberg: следующим генсеком ООН впервые может стать женщина

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Следующим генеральным секретарем ООН может впервые стать женщина, среди возможных кандидатов на пост фигурирует экс-премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, передает агентство Блумберг.
"Из девяти человек, возглавлявших ООН, все были мужчинами. Все громче звучат призывы к переменам. Резолюция, принятая в этом месяце, призывает членов ООН "серьезно обдумать" кандидатуры женщин при выборе кандидатов на пост генерального секретаря", - говорится в публикации.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Глава МИД Норвегии заявил, что ООН переживает крупный кризис
Вчера, 11:42
Агентство указывает, что кроме Ардерн потенциальным генсеком может быть премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, бывший комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и заместитель генсека ООН Гутерреша Амина Мохаммед.
В то же время агентство отмечает, что США, вероятно, предпочтут руководителя, который, в первую очередь, будет отвечать американским приоритетам. По этой причине Блумберг предполагает, что Вашингтон может поддержать кандидатуру гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за его позицию по ядерной программе Ирана, инициативам DEI (разнообразия, равенства и инклюзивности) и целям устойчивого развития ООН.
При это агентство подчеркивает, что "ставки" для следующего лидера ООН будут "особенно высоки" в свете продолжающихся конфликтов на Украине и в Газе, а также угрозы потери значительной части финансирования из-за позиции администрации президента США Дональда Трампа.
ООН сталкивается с проблемами с финансированием из-за позиции США, которые являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций с долей в 22%. По данным ООН на январь, Соединенные Штаты должны были уплатить 2,8 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда в регулярный бюджет организации, оставшуюся сумму - на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов.
Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год 2 мая предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их неэффективными и несправедливо дорогими для Соединенных Штатов. Также он предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации. В ООН сочли проект бюджета Штатов "внутренним процессом" страны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
СМИ написали о планах Трампа на ближайшую сессию ГА ООН
21 сентября, 21:58
 
В миреСШАНовая ЗеландияБарбадосДжасинда АрдернДональд ТрампМишель БачелетООНМАГАТЭВОЗ
 
 
