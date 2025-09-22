Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла - РИА Новости, 22.09.2025
01:03 22.09.2025
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла
происшествия
шивелуч
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 сен - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту четырех километров над уровнем моря, сообщила группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 9.28 KST (21.09 21.28 UTC) (00.28 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на четыре километра над уровнем моря", - говорится в сообщении в Telegram-канале группы. По данным ученых, шлейф пепла протянулся на пять километров к западу от вулкана. Для авиации установлен оранжевый код опасности, что означает, что активность вулкана представляет опасность для местных авиаперевозок. Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и примерно в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
происшествия, шивелуч, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на четыре километра

© Фото : NASA/JSCВулкан Шивелуч
Вулкан Шивелуч - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото : NASA/JSC
Вулкан Шивелуч. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 сен - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту четырех километров над уровнем моря, сообщила группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 9.28 KST (21.09 21.28 UTC) (00.28 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на четыре километра над уровнем моря", - говорится в сообщении в Telegram-канале группы.
По данным ученых, шлейф пепла протянулся на пять километров к западу от вулкана. Для авиации установлен оранжевый код опасности, что означает, что активность вулкана представляет опасность для местных авиаперевозок.
Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и примерно в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Ученый объяснил сильные землетрясения на Камчатке
20 сентября, 04:58
 
