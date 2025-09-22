https://ria.ru/20250922/shiveluch-2043416804.html
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла
П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 сен - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту четырех километров над уровнем моря, сообщила группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 9.28 KST (21.09 21.28 UTC) (00.28 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на четыре километра над уровнем моря", - говорится в сообщении в Telegram-канале группы. По данным ученых, шлейф пепла протянулся на пять километров к западу от вулкана. Для авиации установлен оранжевый код опасности, что означает, что активность вулкана представляет опасность для местных авиаперевозок. Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и примерно в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
