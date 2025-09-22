https://ria.ru/20250922/shiveluch-2043416804.html

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла - РИА Новости, 22.09.2025

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту четырех километров над уровнем моря, сообщила группа реагирования на вулканические извержения (KVERT)... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T01:03:00+03:00

2025-09-22T01:03:00+03:00

2025-09-22T01:03:00+03:00

происшествия

шивелуч

камчатка

петропавловск-камчатский

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/26805/63/268056369_0:48:801:498_1920x0_80_0_0_35cb2e373953df0cc6b7efc91fc05484.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 сен - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту четырех километров над уровнем моря, сообщила группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 9.28 KST (21.09 21.28 UTC) (00.28 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на четыре километра над уровнем моря", - говорится в сообщении в Telegram-канале группы. По данным ученых, шлейф пепла протянулся на пять километров к западу от вулкана. Для авиации установлен оранжевый код опасности, что означает, что активность вулкана представляет опасность для местных авиаперевозок. Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и примерно в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20250920/kamchatka-2043120789.html

шивелуч

камчатка

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, шивелуч, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук