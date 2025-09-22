https://ria.ru/20250922/rossiya-2043620548.html
У побережья Камчатки произошло подводное землетрясение
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали подводное землетрясение в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили в филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН. "Координаты: 51.3007 северной широты, 159.8685 восточной долготы. Магнитуда 6,3", — говорится в оповещении в Telegram-канале.Толчки произошли в 6:18 вторника по местному времени. Ранее у побережья произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр располагался в 214 километрах от Петропавловска-Камчатского, глубина гипоцентра составила около 19 километров.У берегов Камчатки 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор ученые ежедневно фиксируют афтершоки. Большинство из них не ощущаются в населенных пунктах, а интенсивность и мощность повторных толчков постепенно снижается. Тем не менее специалисты характеризуют сейсмичность как экстремально высокую. В регионе действует режим ЧС природного характера.
