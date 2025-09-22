https://ria.ru/20250922/rossija-2043453905.html

В России выявили 27 подпольных оружейных мастерских

2025-09-22T09:48:00+03:00

россия

москва

санкт-петербург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Силовики выявили 27 подпольных оружейных мастерских в 32 регионах РФ, изъято 200 "стволов", более 1,5 тысяч гранат и 250 кг взрывчатых веществ, сообщает ЦОС ФСБ. По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Донецкой и Луганской народных республиках, республиках Алтай, Крым, Северная Осетия-Алания и Хакасия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском и Ставропольском краях, Архангельской, Белгородской, Воронежской, Еврейской автономной, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Томской и Херсонской областях. "ФСБ России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 43 жителей из 32 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате из незаконного оборота изъято 200 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: девять пулеметов, 75 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 71 пистолет и револьвер, 35 винтовок, карабинов и ружей, а также 17 гранатометов, 356 противотанковых, противопехотных и минометных мин, семь артиллерийских снарядов, 1503 гранаты, более 250 килограмм взрывчатых веществ (тротил, порох), свыше 120 тысяч патронов различного калибра. "Прекращена деятельность 27 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - добавили в ФСБ.

россия

москва

санкт-петербург

