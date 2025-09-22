Рейтинг@Mail.ru
В России выявили 27 подпольных оружейных мастерских - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/rossija-2043453905.html
В России выявили 27 подпольных оружейных мастерских
В России выявили 27 подпольных оружейных мастерских - РИА Новости, 22.09.2025
В России выявили 27 подпольных оружейных мастерских
Силовики выявили 27 подпольных оружейных мастерских в 32 регионах РФ, изъято 200 "стволов", более 1,5 тысяч гранат и 250 кг взрывчатых веществ, сообщает ЦОС... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T09:48:00+03:00
2025-09-22T09:48:00+03:00
россия
москва
санкт-петербург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Силовики выявили 27 подпольных оружейных мастерских в 32 регионах РФ, изъято 200 "стволов", более 1,5 тысяч гранат и 250 кг взрывчатых веществ, сообщает ЦОС ФСБ. По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Донецкой и Луганской народных республиках, республиках Алтай, Крым, Северная Осетия-Алания и Хакасия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском и Ставропольском краях, Архангельской, Белгородской, Воронежской, Еврейской автономной, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Томской и Херсонской областях. "ФСБ России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 43 жителей из 32 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате из незаконного оборота изъято 200 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: девять пулеметов, 75 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 71 пистолет и револьвер, 35 винтовок, карабинов и ружей, а также 17 гранатометов, 356 противотанковых, противопехотных и минометных мин, семь артиллерийских снарядов, 1503 гранаты, более 250 килограмм взрывчатых веществ (тротил, порох), свыше 120 тысяч патронов различного калибра. "Прекращена деятельность 27 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - добавили в ФСБ.
https://ria.ru/20250919/fsb-2042914752.html
https://ria.ru/20250918/fsb-2042629207.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_145:0:1284:854_1920x0_80_0_0_d6f91749023ea8679c70a3d0fb222d9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
В России выявили 27 подпольных оружейных мастерских

ФСБ выявила 27 подпольных оружейных мастерских в 32 регионах

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Силовики выявили 27 подпольных оружейных мастерских в 32 регионах РФ, изъято 200 "стволов", более 1,5 тысяч гранат и 250 кг взрывчатых веществ, сообщает ЦОС ФСБ.
По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Донецкой и Луганской народных республиках, республиках Алтай, Крым, Северная Осетия-Алания и Хакасия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском и Ставропольском краях, Архангельской, Белгородской, Воронежской, Еврейской автономной, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Томской и Херсонской областях.
Коробки из-под бананов, в которых был кокаин - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
ФСБ показала коробки из-под бананов, в которых пытались ввезти кокаин
19 сентября, 10:31
"ФСБ России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 43 жителей из 32 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате из незаконного оборота изъято 200 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: девять пулеметов, 75 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 71 пистолет и револьвер, 35 винтовок, карабинов и ружей, а также 17 гранатометов, 356 противотанковых, противопехотных и минометных мин, семь артиллерийских снарядов, 1503 гранаты, более 250 килограмм взрывчатых веществ (тротил, порох), свыше 120 тысяч патронов различного калибра.
"Прекращена деятельность 27 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - добавили в ФСБ.
Видео попытки заминировать машину главы предприятия ОПК - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
ФСБ показала видео, как агент Киева закладывает бомбу под авто в Петербурге
18 сентября, 08:25
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала