В России выявили 27 подпольных оружейных мастерских
ФСБ выявила 27 подпольных оружейных мастерских в 32 регионах
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Силовики выявили 27 подпольных оружейных мастерских в 32 регионах РФ, изъято 200 "стволов", более 1,5 тысяч гранат и 250 кг взрывчатых веществ, сообщает ЦОС ФСБ.
По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Донецкой и Луганской народных республиках, республиках Алтай, Крым, Северная Осетия-Алания и Хакасия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском и Ставропольском краях, Архангельской, Белгородской, Воронежской, Еврейской автономной, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Томской и Херсонской областях.
ФСБ показала коробки из-под бананов, в которых пытались ввезти кокаин
19 сентября, 10:31
"ФСБ России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 43 жителей из 32 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате из незаконного оборота изъято 200 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: девять пулеметов, 75 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 71 пистолет и револьвер, 35 винтовок, карабинов и ружей, а также 17 гранатометов, 356 противотанковых, противопехотных и минометных мин, семь артиллерийских снарядов, 1503 гранаты, более 250 килограмм взрывчатых веществ (тротил, порох), свыше 120 тысяч патронов различного калибра.
"Прекращена деятельность 27 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - добавили в ФСБ.