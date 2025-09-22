https://ria.ru/20250922/rossija-2043446763.html

Россия выдала Казахстану подозреваемого в хищении 15 миллионов долларов

АЛМА-АТА, 22 сен - РИА Новости. Россия выдала Казахстану его гражданина, подозреваемого в хищении более 15 миллионов долларов, предназначенных для строительства ветровой электростанции в Акмолинской области на севере страны, сообщает в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры республики. "Следствием установлено, что указанное лицо, являясь руководителем строительной компании, в период с 2020 по 2022 годы, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем заключения фиктивных договоров и перевода средств через аффилированные компании, похитило свыше 8,5 миллиарда тенге (более 15 миллионов долларов - ред.) из дочерней организации - Акционерное общество "Самрук-Энерго", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале надзорного органа. АО "Самрук-Энерго" - это крупный электроэнергетический холдинг Казахстана, созданный в 2007 году. Единственным акционером компании выступает фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". Уточняется, что похищенные средства были предназначены для строительства ветровой электростанции в Акмолинской области. После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. "В феврале этого года он задержан на территории Российской Федерации, которая по запросу Генеральной прокуратуры республики Казахстан приняла решение о его экстрадиции в Казахстан. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор", - говорится в сообщении. При этом в Генпрокуратуре отметили, что в мае текущего года другие соучастники этого преступления уже получили различные сроки лишения свободы. Экстрадированному подозреваемому грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества, заключили в ведомстве.

