Смелое заявление Орбана вызвало ярость Запада, считает Пушков - РИА Новости, 22.09.2025
11:13 22.09.2025
Смелое заявление Орбана вызвало ярость Запада, считает Пушков
в мире
россия
китай
алексей пушков
совет федерации рф
виктор орбан
евросоюз
венгрия
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Запад больше не является моделью для подражания, вызвало ярость и негодование в столицах Евросоюза, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. Ранее Орбан заявил в соцсети X, что Запад больше не является моделью для подражания, и надо иметь смелость это признать и идти своим путем. "Это смелое заявление Орбана, наверняка, вызвало ярость и негодование в европейских либеральных столицах. Ибо там могут предложить и защищать лишь один Запад: наводненный мигрантами, с терактами, растущей преступностью, направленной против коренных жителей, со столицами и городами, превращенными в помойки, с одержимостью Россией и Китаем, и с уродованием детей транссексуальными операциями", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор также добавил, что все это - "неотъемлемые черты леволиберального Запада, которые его правящие круги будут до конца отстаивать, как собственную власть". Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США. Орбан ранее также заявлял, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Запад больше не является моделью для подражания, вызвало ярость и негодование в столицах Евросоюза, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Ранее Орбан заявил в соцсети X, что Запад больше не является моделью для подражания, и надо иметь смелость это признать и идти своим путем.
"Это смелое заявление Орбана, наверняка, вызвало ярость и негодование в европейских либеральных столицах. Ибо там могут предложить и защищать лишь один Запад: наводненный мигрантами, с терактами, растущей преступностью, направленной против коренных жителей, со столицами и городами, превращенными в помойки, с одержимостью Россией и Китаем, и с уродованием детей транссексуальными операциями", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор также добавил, что все это - "неотъемлемые черты леволиберального Запада, которые его правящие круги будут до конца отстаивать, как собственную власть".
Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
Орбан ранее также заявлял, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
