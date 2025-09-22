https://ria.ru/20250922/pushilin-2043506203.html

Пушилин назвал соглашение ДНР с Никарагуа вкладом в справедливое будущее

Пушилин назвал соглашение ДНР с Никарагуа вкладом в справедливое будущее - РИА Новости, 22.09.2025

Пушилин назвал соглашение ДНР с Никарагуа вкладом в справедливое будущее

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между возглавляемой им республикой и Никарагуа - это совместный РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T13:09:00+03:00

2025-09-22T13:09:00+03:00

2025-09-22T13:09:00+03:00

донецкая народная республика

никарагуа

луганская народная республика

денис пушилин

леонид пасечник

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152802/34/1528023416_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a569fc1b7a44088a5709b52d0eecc5c6.jpg

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между возглавляемой им республикой и Никарагуа - это совместный вклад в справедливое будущее, где нет места однополярности. В понедельник в Москве прошла церемония подписания соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополя с Никарагуа. Подписи под документами с российской стороны поставили глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, вице-губернатор Севастополя Мария Литовко, с никарагуанской стороны - сопредседатель Межправительственной Российско-Никарагуанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Лауреано Ортего Мурильо. "Хотелось бы ещё поблагодарить за позицию Республику Никарагуа, потому что это смелость в нынешнем современном мире, но, с другой стороны, это ещё и предвидение… Мы всё же сегодня своими подписаниями заявляем о своём вкладе, о совместном вкладе о справедливое будущее, в котором не будет места однополярности и всей несправедливости. С другой стороны, будет место принципу доброй воли, принципу равноправия", - сказал Пушилин. Он отметил важность подписания документа для возглавляемого им региона. "Мы подписываем сегодняшнее соглашение, говорим о том, что сразу хотели бы перевести в практическую плоскость. Мы привыкли действовать, для нас очень важно сразу наладить по всем возможным направлениям сотрудничество. И я говорю не только об экономическом потенциале... Я говорю и о культуре, я говорю и об образовании, я говорю и о спорте", - уточнил Пушилин.

https://ria.ru/20250922/iran-2043477732.html

https://ria.ru/20250905/dolja-2039965179.html

донецкая народная республика

никарагуа

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, никарагуа, луганская народная республика, денис пушилин, леонид пасечник, владимир сальдо