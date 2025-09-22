Пушилин назвал соглашение ДНР с Никарагуа вкладом в справедливое будущее
Пушилин назвал торговое соглашение с Никарагуа вкладом в справедливое будущее
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между возглавляемой им республикой и Никарагуа - это совместный вклад в справедливое будущее, где нет места однополярности.
В понедельник в Москве прошла церемония подписания соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополя с Никарагуа. Подписи под документами с российской стороны поставили глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, вице-губернатор Севастополя Мария Литовко, с никарагуанской стороны - сопредседатель Межправительственной Российско-Никарагуанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Лауреано Ортего Мурильо.
"Хотелось бы ещё поблагодарить за позицию Республику Никарагуа, потому что это смелость в нынешнем современном мире, но, с другой стороны, это ещё и предвидение… Мы всё же сегодня своими подписаниями заявляем о своём вкладе, о совместном вкладе о справедливое будущее, в котором не будет места однополярности и всей несправедливости. С другой стороны, будет место принципу доброй воли, принципу равноправия", - сказал Пушилин.
Он отметил важность подписания документа для возглавляемого им региона.
"Мы подписываем сегодняшнее соглашение, говорим о том, что сразу хотели бы перевести в практическую плоскость. Мы привыкли действовать, для нас очень важно сразу наладить по всем возможным направлениям сотрудничество. И я говорю не только об экономическом потенциале... Я говорю и о культуре, я говорю и об образовании, я говорю и о спорте", - уточнил Пушилин.
Решетников назвал основных торговых партнеров России
5 сентября, 12:37