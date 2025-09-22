Рейтинг@Mail.ru
Пушилин назвал соглашение ДНР с Никарагуа вкладом в справедливое будущее - РИА Новости, 22.09.2025
13:09 22.09.2025
Пушилин назвал соглашение ДНР с Никарагуа вкладом в справедливое будущее
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между возглавляемой им республикой и Никарагуа - это совместный РИА Новости, 22.09.2025
донецкая народная республика
никарагуа
луганская народная республика
денис пушилин
леонид пасечник
владимир сальдо
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между возглавляемой им республикой и Никарагуа - это совместный вклад в справедливое будущее, где нет места однополярности. В понедельник в Москве прошла церемония подписания соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополя с Никарагуа. Подписи под документами с российской стороны поставили глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, вице-губернатор Севастополя Мария Литовко, с никарагуанской стороны - сопредседатель Межправительственной Российско-Никарагуанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Лауреано Ортего Мурильо. "Хотелось бы ещё поблагодарить за позицию Республику Никарагуа, потому что это смелость в нынешнем современном мире, но, с другой стороны, это ещё и предвидение… Мы всё же сегодня своими подписаниями заявляем о своём вкладе, о совместном вкладе о справедливое будущее, в котором не будет места однополярности и всей несправедливости. С другой стороны, будет место принципу доброй воли, принципу равноправия", - сказал Пушилин. Он отметил важность подписания документа для возглавляемого им региона. "Мы подписываем сегодняшнее соглашение, говорим о том, что сразу хотели бы перевести в практическую плоскость. Мы привыкли действовать, для нас очень важно сразу наладить по всем возможным направлениям сотрудничество. И я говорю не только об экономическом потенциале... Я говорю и о культуре, я говорю и об образовании, я говорю и о спорте", - уточнил Пушилин.
донецкая народная республика, никарагуа, луганская народная республика, денис пушилин, леонид пасечник, владимир сальдо
Донецкая Народная Республика, Никарагуа, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между возглавляемой им республикой и Никарагуа - это совместный вклад в справедливое будущее, где нет места однополярности.
В понедельник в Москве прошла церемония подписания соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополя с Никарагуа. Подписи под документами с российской стороны поставили глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, вице-губернатор Севастополя Мария Литовко, с никарагуанской стороны - сопредседатель Межправительственной Российско-Никарагуанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Лауреано Ортего Мурильо.
"Хотелось бы ещё поблагодарить за позицию Республику Никарагуа, потому что это смелость в нынешнем современном мире, но, с другой стороны, это ещё и предвидение… Мы всё же сегодня своими подписаниями заявляем о своём вкладе, о совместном вкладе о справедливое будущее, в котором не будет места однополярности и всей несправедливости. С другой стороны, будет место принципу доброй воли, принципу равноправия", - сказал Пушилин.
Он отметил важность подписания документа для возглавляемого им региона.
"Мы подписываем сегодняшнее соглашение, говорим о том, что сразу хотели бы перевести в практическую плоскость. Мы привыкли действовать, для нас очень важно сразу наладить по всем возможным направлениям сотрудничество. И я говорю не только об экономическом потенциале... Я говорю и о культуре, я говорю и об образовании, я говорю и о спорте", - уточнил Пушилин.
Донецкая Народная РеспубликаНикарагуаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинЛеонид ПасечникВладимир Сальдо
 
 
