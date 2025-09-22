В Рио-де-Жанейро на акции протеста вышли более 40 тысяч человек
© AP Photo / Silvia IzquierdoАнтиправительственные демонстранты в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Антиправительственные демонстранты в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Архивное фото
МЕХИКО, 22 сен - РИА Новости. Более 41 тысячи человек вышли на улицы Рио-де-Жанейро в воскресенье на акцию против конституционной поправки о расширении иммунитета парламентариев ("PEC da Blindagem") и проекта амнистии для участников беспорядков 8 января 2023 года, сообщила газета Metropoles.
"По расчетам исследователей Университета Сан-Паулу, на пляже Копакабана собрались 41,8 тысячи человек", - говорится в материале на сайте издания.
Протестующие, как сообщается, выступали против решений, принятых на минувшей неделе палатой депутатов: поправки, которая усложняет возбуждение уголовных дел в отношении парламентариев, и проекта, смягчающего наказание для осужденных за попытку госпереворота.
Митинг в Рио-де-Жанейро прошел в формате музыкального концерта с участием известных бразильских артистов, которые исполняли песни "с политическим подтекстом" и призывали к сохранению демократии.
По данным СМИ, в толпе звучали лозунги "Sem anistia" ("Без амнистии") и критика в адрес бывшего президента страны Жаира Болсонару. На акции присутствовали представители левых партий и движений, однако центральное место заняла культурная программа.
Аналогичные митинги прошли во всех региональных центрах Бразилии, включая Сан-Паулу, Белу-Оризонти, Салвадоре, столицу Бразилиа и другие города страны.
