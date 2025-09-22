https://ria.ru/20250922/protesty-2043427643.html

В Рио-де-Жанейро на акции протеста вышли более 40 тысяч человек

В Рио-де-Жанейро на акции протеста вышли более 40 тысяч человек - РИА Новости, 22.09.2025

В Рио-де-Жанейро на акции протеста вышли более 40 тысяч человек

Более 41 тысячи человек вышли на улицы Рио-де-Жанейро в воскресенье на акцию против конституционной поправки о расширении иммунитета парламентариев ("PEC da... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T03:38:00+03:00

2025-09-22T03:38:00+03:00

2025-09-22T03:44:00+03:00

в мире

рио-де-жанейро (город)

сан-паулу (город)

бразилия

жаир болсонару

https://cdnn21.img.ria.ru/images/141404/28/1414042885_0:114:2000:1239_1920x0_80_0_0_f96e0cb40ccc6cdbcc3050666b0c1c42.jpg

МЕХИКО, 22 сен - РИА Новости. Более 41 тысячи человек вышли на улицы Рио-де-Жанейро в воскресенье на акцию против конституционной поправки о расширении иммунитета парламентариев ("PEC da Blindagem") и проекта амнистии для участников беспорядков 8 января 2023 года, сообщила газета Metropoles. "По расчетам исследователей Университета Сан-Паулу, на пляже Копакабана собрались 41,8 тысячи человек", - говорится в материале на сайте издания. Протестующие, как сообщается, выступали против решений, принятых на минувшей неделе палатой депутатов: поправки, которая усложняет возбуждение уголовных дел в отношении парламентариев, и проекта, смягчающего наказание для осужденных за попытку госпереворота. Митинг в Рио-де-Жанейро прошел в формате музыкального концерта с участием известных бразильских артистов, которые исполняли песни "с политическим подтекстом" и призывали к сохранению демократии. По данным СМИ, в толпе звучали лозунги "Sem anistia" ("Без амнистии") и критика в адрес бывшего президента страны Жаира Болсонару. На акции присутствовали представители левых партий и движений, однако центральное место заняла культурная программа. Аналогичные митинги прошли во всех региональных центрах Бразилии, включая Сан-Паулу, Белу-Оризонти, Салвадоре, столицу Бразилиа и другие города страны.

https://ria.ru/20250921/brazilija-2043280901.html

https://ria.ru/20250919/oon-2043104196.html

рио-де-жанейро (город)

сан-паулу (город)

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рио-де-жанейро (город), сан-паулу (город), бразилия, жаир болсонару