В Польше не обнаружили ни одного дрона с боеприпасом, заявил Туск
12:57 22.09.2025 (обновлено: 13:21 22.09.2025)
В Польше не обнаружили ни одного дрона с боеприпасом, заявил Туск
В Польше не обнаружили ни одного дрона с боеприпасом, заявил Туск - РИА Новости, 22.09.2025
В Польше не обнаружили ни одного дрона с боеприпасом, заявил Туск
На территории Польши не обнаружено ни одного вооруженного дрона, сообщил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск, добавив, что часто обломки... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T12:57:00+03:00
2025-09-22T13:21:00+03:00
в мире
польша
россия
белоруссия
дональд туск
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040883182_0:455:2832:2048_1920x0_80_0_0_3f1cc5fa528cc5e3e7205e073979656a.jpg
ВАРШАВА, 22 сен – РИА Новости. На территории Польши не обнаружено ни одного вооруженного дрона, сообщил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск, добавив, что часто обломки гражданских беспилотников ошибочно принимают за военные БПЛА. С 10 сентября польские власти практически ежедневно сообщают о том, что обнаружили обломки очередного дрона. "Пока не найдено ни одного вооруженного дрона, который мог бы каким-либо образом навредить жителям или их имуществу", - сказал Туск. При этом он признал, что власти Польши не знают точно, сколько дронов могло нарушить воздушное пространство республики. "Мы будем знать о том, сколько дронов у нас упало только тогда, когда все эти дроны будут обнаружены. Продолжаются поиски и идентификация дронов", - сказал премьер. При этом он отметил, что время от времени в Польше обломки гражданских дронов принимают за беспилотники военного назначения. "Следует помнить, что в Польше часто используют гражданские дроны. У нас в последние дни были два случая, когда объекты на земле оказывались не теми дронами, которые мы ищем", - сказал Туск. Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. Однако польские власти не проявили никакого интереса к таким консультациям. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
польша
россия
белоруссия
в мире, польша, россия, белоруссия, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, еврокомиссия, евросоюз, нато
В мире, Польша, Россия, Белоруссия, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО
В Польше не обнаружили ни одного дрона с боеприпасом, заявил Туск

Туск: все найденные обломки дронов в Польше были без боеприпасов

© AP Photo / Piotr PyrkoszМесто обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Piotr Pyrkosz
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
ВАРШАВА, 22 сен – РИА Новости. На территории Польши не обнаружено ни одного вооруженного дрона, сообщил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск, добавив, что часто обломки гражданских беспилотников ошибочно принимают за военные БПЛА.
С 10 сентября польские власти практически ежедневно сообщают о том, что обнаружили обломки очередного дрона.
Заградительные сооружения, возведенные польскими пограничниками на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Лукашенко обратился к Си Цзиньпину в связи с закрытием Польшей границы
Вчера, 12:20
"Пока не найдено ни одного вооруженного дрона, который мог бы каким-либо образом навредить жителям или их имуществу", - сказал Туск.
При этом он признал, что власти Польши не знают точно, сколько дронов могло нарушить воздушное пространство республики.
"Мы будем знать о том, сколько дронов у нас упало только тогда, когда все эти дроны будут обнаружены. Продолжаются поиски и идентификация дронов", - сказал премьер.
При этом он отметил, что время от времени в Польше обломки гражданских дронов принимают за беспилотники военного назначения.
"Следует помнить, что в Польше часто используют гражданские дроны. У нас в последние дни были два случая, когда объекты на земле оказывались не теми дронами, которые мы ищем", - сказал Туск.
Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. Однако польские власти не проявили никакого интереса к таким консультациям.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Трамп заявил о готовности США помочь Польше
21 сентября, 18:48
 
В миреПольшаРоссияБелоруссияДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковЕврокомиссияЕвросоюзНАТО
 
 
