В аэропортах Волгограда, Иваново и Ярославля сняли ограничения на полеты
2025-09-22T05:40:00+03:00
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда, Иваново и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Волгоград; Иваново ("Южный"); Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Волгоград.
