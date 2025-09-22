Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Волгограда, Иваново и Ярославля сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:40 22.09.2025 (обновлено: 05:44 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/polety-2043432477.html
В аэропортах Волгограда, Иваново и Ярославля сняли ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда, Иваново и Ярославля сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 22.09.2025
В аэропортах Волгограда, Иваново и Ярославля сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда, Иваново и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T05:40:00+03:00
2025-09-22T05:44:00+03:00
волгоград
специальная военная операция на украине
ярославль
иваново
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
туношна
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791863229_683:0:3376:1515_1920x0_80_0_0_8174ed6c9fecd4163165a93fe1c61461.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда, Иваново и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Волгоград; Иваново ("Южный"); Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Волгоград.
https://ria.ru/20250922/pvo-2043432570.html
волгоград
ярославль
иваново
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791863229_651:0:3382:2048_1920x0_80_0_0_255e67298353fd26c34de4c20e4e0290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоград, ярославль, иваново, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко, туношна , безопасность
Волгоград, Специальная военная операция на Украине, Ярославль, Иваново, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко, Туношна , Безопасность
В аэропортах Волгограда, Иваново и Ярославля сняли ограничения на полеты

В Волгограде, Иваново и Ярославле сняли временные ограничения на полеты

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВзлет самолета
Взлет самолета - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Взлет самолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда, Иваново и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты Волгоград; Иваново ("Южный"); Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Волгоград.
Работа командного пункта зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
05:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВолгоградЯрославльИвановоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Артем КоренякоТуношнаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала