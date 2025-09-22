https://ria.ru/20250922/palestina-2043629941.html
Эрдоган назвал признание Палестины историческим решением
Эрдоган назвал признание Палестины историческим решением - РИА Новости, 22.09.2025
Эрдоган назвал признание Палестины историческим решением
Решение ряда стран, входящих в Совбез ООН, о признании Палестины является историческим, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 22.09.2025
АНКАРА, 22 сен - РИА Новости. Решение ряда стран, входящих в Совбез ООН, о признании Палестины является историческим, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Решение группы стран, в которую входят члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, о признании Государства Палестина является чрезвычайно важным, историческим решением", - сказал турецкий лидер, выступая на международной конференции "Поиск решения палестинского вопроса и реализация двухгосударственного решения" в штаб-квартире ООН. По его словам, дело Палестины стало "делом всего мира". "Поздравляю страны, принявшие решение о признании Государства Палестина. Я надеюсь, что этот шаг ускорит реализацию решения о создании двух государств. Резня в Газе продолжается с ужасающей жестокостью. Никто, у кого есть совесть, не может принять происходящее, тем более молчать перед таким геноцидом. Еще одним фактом является то, что сегодня дело Палестины стало делом всего мира", - сказал Эрдоган.
Эрдоган назвал признание Палестины историческим решением
Эрдоган назвал дело Палестины делом всего мира