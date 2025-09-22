Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган назвал признание Палестины историческим решением - РИА Новости, 22.09.2025
23:30 22.09.2025
Эрдоган назвал признание Палестины историческим решением
в мире
палестина
турция
реджеп тайип эрдоган
оон
израильское наступление на город газа
АНКАРА, 22 сен - РИА Новости. Решение ряда стран, входящих в Совбез ООН, о признании Палестины является историческим, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Решение группы стран, в которую входят члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, о признании Государства Палестина является чрезвычайно важным, историческим решением", - сказал турецкий лидер, выступая на международной конференции "Поиск решения палестинского вопроса и реализация двухгосударственного решения" в штаб-квартире ООН. По его словам, дело Палестины стало "делом всего мира". "Поздравляю страны, принявшие решение о признании Государства Палестина. Я надеюсь, что этот шаг ускорит реализацию решения о создании двух государств. Резня в Газе продолжается с ужасающей жестокостью. Никто, у кого есть совесть, не может принять происходящее, тем более молчать перед таким геноцидом. Еще одним фактом является то, что сегодня дело Палестины стало делом всего мира", - сказал Эрдоган.
в мире, палестина, турция, реджеп тайип эрдоган, оон, израильское наступление на город газа
В мире, Палестина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, Израильское наступление на город Газа
Эрдоган назвал признание Палестины историческим решением

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 22 сен - РИА Новости. Решение ряда стран, входящих в Совбез ООН, о признании Палестины является историческим, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Решение группы стран, в которую входят члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, о признании Государства Палестина является чрезвычайно важным, историческим решением", - сказал турецкий лидер, выступая на международной конференции "Поиск решения палестинского вопроса и реализация двухгосударственного решения" в штаб-квартире ООН.
По его словам, дело Палестины стало "делом всего мира".
"Поздравляю страны, принявшие решение о признании Государства Палестина. Я надеюсь, что этот шаг ускорит реализацию решения о создании двух государств. Резня в Газе продолжается с ужасающей жестокостью. Никто, у кого есть совесть, не может принять происходящее, тем более молчать перед таким геноцидом. Еще одним фактом является то, что сегодня дело Палестины стало делом всего мира", - сказал Эрдоган.
