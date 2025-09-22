Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил мэра Владимира Наумова в СИЗО
22.09.2025
Суд оставил мэра Владимира Наумова в СИЗО
Суд оставил мэра Владимира Наумова в СИЗО - РИА Новости, 22.09.2025
Суд оставил мэра Владимира Наумова в СИЗО
Владимирский областной суд оставил в силе арест мэра города Владимира Дмитрия Наумова, обвиняемого в получении взятки, сообщила прокуратура региона.
происшествия
владимир
РЯЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Владимирский областной суд оставил в силе арест мэра города Владимира Дмитрия Наумова, обвиняемого в получении взятки, сообщила прокуратура региона.Суд во Владимире арестовал Наумова в конце августа. В понедельник СК РФ сообщил, что он обвиняется в получении взятки на 1,1 миллиона рублей от представителей ритуального бизнеса."Владимирский областной суд сохранил Дмитрию Наумову ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.По данным ведомства, арест Наумова обжаловала сторона защиты. Участвующий в деле прокурор "настаивал на сохранении избранной меры пресечения, мотивируя свою позицию тяжестью и общественной опасностью совершенных преступлений, а также тем, что, находясь на свободе, Наумов, с учетом занимаемой должности, может воспрепятствовать производству расследования".По версии следствия, в декабре 2023 года Наумов договорился с двумя жителями Московской области о содействии их незаконной похоронной деятельности во Владимире. Он содействовал назначению на руководящие должности в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также МКУ "Центр управления городскими дорогами" членов ОПГ, а один из организаторов незаконного бизнеса был назначен заместителем директора МКУ "Центр управления городскими дорогами".Кроме того, обвиняемый содействовал изданию нормативного акта о похоронном деле, которым фактически ограничивались права других участников ритуального бизнеса. За это фигурант получил взятку от заместителя директора МКУ "Центр управления городскими дорогами" в сумме не менее 1,1 миллиона рублей, добавили в СК.Жителям Московской области, с которыми договаривался глава города, инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Уголовные дела о получении и даче взятки соединены в одно производство.Кроме того, взяткодатели наряду с еще 11 соучастниками являются фигурантами уголовного дела о хищении организованной преступной группой средств граждан при оказании ритуальных услуг на сумму более 5 млн рублей, заявили в СК.Согласно данным сайта мэрии, Наумов являлся главой города Владимира с 21 ноября 2022 года, заняв этот пост по результатам избрания на конкурсной основе. До этого, в 2021-2022 годах, занимал должность главы администрации Гороховецкого района Владимирской области. После ареста Наумова губернатор Владимирской области Александр Авдеев назначил временно исполняющим полномочия главы Владимира первого замглавы города Владимира Гарёва.
владимир
владимир
РЯЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Владимирский областной суд оставил в силе арест мэра города Владимира Дмитрия Наумова, обвиняемого в получении взятки, сообщила прокуратура региона.
Суд во Владимире арестовал Наумова в конце августа. В понедельник СК РФ сообщил, что он обвиняется в получении взятки на 1,1 миллиона рублей от представителей ритуального бизнеса.
"Владимирский областной суд сохранил Дмитрию Наумову ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
По данным ведомства, арест Наумова обжаловала сторона защиты. Участвующий в деле прокурор "настаивал на сохранении избранной меры пресечения, мотивируя свою позицию тяжестью и общественной опасностью совершенных преступлений, а также тем, что, находясь на свободе, Наумов, с учетом занимаемой должности, может воспрепятствовать производству расследования".
По версии следствия, в декабре 2023 года Наумов договорился с двумя жителями Московской области о содействии их незаконной похоронной деятельности во Владимире. Он содействовал назначению на руководящие должности в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также МКУ "Центр управления городскими дорогами" членов ОПГ, а один из организаторов незаконного бизнеса был назначен заместителем директора МКУ "Центр управления городскими дорогами".
Кроме того, обвиняемый содействовал изданию нормативного акта о похоронном деле, которым фактически ограничивались права других участников ритуального бизнеса. За это фигурант получил взятку от заместителя директора МКУ "Центр управления городскими дорогами" в сумме не менее 1,1 миллиона рублей, добавили в СК.
Жителям Московской области, с которыми договаривался глава города, инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Уголовные дела о получении и даче взятки соединены в одно производство.
Кроме того, взяткодатели наряду с еще 11 соучастниками являются фигурантами уголовного дела о хищении организованной преступной группой средств граждан при оказании ритуальных услуг на сумму более 5 млн рублей, заявили в СК.
Согласно данным сайта мэрии, Наумов являлся главой города Владимира с 21 ноября 2022 года, заняв этот пост по результатам избрания на конкурсной основе. До этого, в 2021-2022 годах, занимал должность главы администрации Гороховецкого района Владимирской области. После ареста Наумова губернатор Владимирской области Александр Авдеев назначил временно исполняющим полномочия главы Владимира первого замглавы города Владимира Гарёва.
