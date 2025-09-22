https://ria.ru/20250922/nato-2043570382.html

Пашинян заявил о важности отношений Армении с НАТО

ЕРЕВАН, 22 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Ереване с председателем Парламентской ассамблеи НАТО Маркосом Перестреллой заявил о важности отношений республики с Североатлантическим альянсом, сообщает в понедельник пресс-служба армянского кабмина. "Пашинян приветствовал проведение в Ереване 108-го семинара Парламентской ассамблеи НАТО Rose-Roth и подчеркнул важность отношений с НАТО, включая участие в миротворческих в миссиях и программы, направленные на укрепление демократических институтов", - говорится в сообщении. Отмечается, что Перестрелло поблагодарил за высокий уровень организации семинара и коснулся взаимодействия с армянскими партнерами в рамках Парламентской ассамблеи НАТО. Состоялся также обмен мнениями по вопросам обеспечения мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также другим темам, представляющим взаимный интерес, заявили в пресс-службе. Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы. В марте 2024 года бывший тогда генсеком альянса Йенс Столтенберг заявил, что Армения и НАТО близки к согласованию новой партнерской программы.

