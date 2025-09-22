Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил о важности отношений Армении с НАТО
16:56 22.09.2025
Пашинян заявил о важности отношений Армении с НАТО
Пашинян заявил о важности отношений Армении с НАТО - РИА Новости, 22.09.2025
Пашинян заявил о важности отношений Армении с НАТО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Ереване с председателем Парламентской ассамблеи НАТО Маркосом Перестреллой заявил о важности отношений... РИА Новости, 22.09.2025
армения
ереван
никол пашинян
нато
йенс столтенберг
в мире
ЕРЕВАН, 22 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Ереване с председателем Парламентской ассамблеи НАТО Маркосом Перестреллой заявил о важности отношений республики с Североатлантическим альянсом, сообщает в понедельник пресс-служба армянского кабмина. "Пашинян приветствовал проведение в Ереване 108-го семинара Парламентской ассамблеи НАТО Rose-Roth и подчеркнул важность отношений с НАТО, включая участие в миротворческих в миссиях и программы, направленные на укрепление демократических институтов", - говорится в сообщении. Отмечается, что Перестрелло поблагодарил за высокий уровень организации семинара и коснулся взаимодействия с армянскими партнерами в рамках Парламентской ассамблеи НАТО. Состоялся также обмен мнениями по вопросам обеспечения мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также другим темам, представляющим взаимный интерес, заявили в пресс-службе. Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы. В марте 2024 года бывший тогда генсеком альянса Йенс Столтенберг заявил, что Армения и НАТО близки к согласованию новой партнерской программы.
армения
ереван
армения, ереван, никол пашинян, нато, йенс столтенберг, в мире
Армения, Ереван, Никол Пашинян, НАТО, Йенс Столтенберг, В мире
Пашинян заявил о важности отношений Армении с НАТО

Пашинян заявил о важности отношений Армении с НАТО и участия в миссиях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 22 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Ереване с председателем Парламентской ассамблеи НАТО Маркосом Перестреллой заявил о важности отношений республики с Североатлантическим альянсом, сообщает в понедельник пресс-служба армянского кабмина.
"Пашинян приветствовал проведение в Ереване 108-го семинара Парламентской ассамблеи НАТО Rose-Roth и подчеркнул важность отношений с НАТО, включая участие в миротворческих в миссиях и программы, направленные на укрепление демократических институтов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Перестрелло поблагодарил за высокий уровень организации семинара и коснулся взаимодействия с армянскими партнерами в рамках Парламентской ассамблеи НАТО.
Состоялся также обмен мнениями по вопросам обеспечения мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также другим темам, представляющим взаимный интерес, заявили в пресс-службе.
Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.
В марте 2024 года бывший тогда генсеком альянса Йенс Столтенберг заявил, что Армения и НАТО близки к согласованию новой партнерской программы.
АрменияЕреванНикол ПашинянНАТОЙенс СтолтенбергВ мире
 
 
