Жителя Петербурга задержали за поджог вышки связи в канун 1 сентября

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Безработного жителя Петербурга задержали за поджог вышки сотовой связи в Токсово Всеволожского района Ленобласти в ночь на 1 сентября по наводке украинских кураторов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Правоохранительные органы задержали мужчину 1992 года рождения, который в ночь с 31 августа на 1 сентября поджег вышку сотовой связи в поселке Токсово Всеволожского района. Задержанный, действуя по указанию членов террористических группировок Украины, подготовил зажигательную смесь, облил ей вышку и поджег", - рассказал собеседник агентства. По его словам, в ходе инцидента пострадавших нет, ущерб в настоящее время оценивается специалистами. "При опросе задержанного выяснилось, что он типичный пример для вербовки украинскими террористами: безработный, живет на деньги матери, выращивает плантацию конопли и является открытым гомосексуалистом", - добавил источник. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ "Террористический акт", санкция по которой подразумевает от 10 до 20 лет лишения свободы. Всеволожским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
