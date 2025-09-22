https://ria.ru/20250922/muzhchina-2043524159.html

Жителя Петербурга задержали за поджог вышки связи в канун 1 сентября

Жителя Петербурга задержали за поджог вышки связи в канун 1 сентября - РИА Новости, 22.09.2025

Жителя Петербурга задержали за поджог вышки связи в канун 1 сентября

Безработного жителя Петербурга задержали за поджог вышки сотовой связи в Токсово Всеволожского района Ленобласти в ночь на 1 сентября по наводке украинских... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T14:25:00+03:00

2025-09-22T14:25:00+03:00

2025-09-22T14:25:00+03:00

происшествия

всеволожский район

санкт-петербург

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043522415_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c60d83857acecc1fc2aa843de1fe723.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Безработного жителя Петербурга задержали за поджог вышки сотовой связи в Токсово Всеволожского района Ленобласти в ночь на 1 сентября по наводке украинских кураторов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Правоохранительные органы задержали мужчину 1992 года рождения, который в ночь с 31 августа на 1 сентября поджег вышку сотовой связи в поселке Токсово Всеволожского района. Задержанный, действуя по указанию членов террористических группировок Украины, подготовил зажигательную смесь, облил ей вышку и поджег", - рассказал собеседник агентства. По его словам, в ходе инцидента пострадавших нет, ущерб в настоящее время оценивается специалистами. "При опросе задержанного выяснилось, что он типичный пример для вербовки украинскими террористами: безработный, живет на деньги матери, выращивает плантацию конопли и является открытым гомосексуалистом", - добавил источник. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ "Террористический акт", санкция по которой подразумевает от 10 до 20 лет лишения свободы. Всеволожским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

https://ria.ru/20250919/novosibirsk-2042878937.html

всеволожский район

санкт-петербург

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержанный за поджог вышки связи житель Петербурга Безработного жителя Петербурга задержали за поджог вышки связи в канун дня знаний, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Задержанный действовал по указке украинских кураторов, рассказал собеседник агентства. При опросе задержанного выяснилось, что он типичный пример для вербовки украинскими террористами: безработный, живет на деньги матери, выращивает плантацию конопли и является открытым гомосексуалистом* *движение ЛГБТ запрещено в России 2025-09-22T14:25 true PT1M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, всеволожский район, санкт-петербург, украина