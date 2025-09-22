Купаться на морских пляжах скоро станет небезопасно, считает океанолог

Рейтинг@Mail.ru
04:55 22.09.2025 (обновлено: 06:06 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/more-2043429624.html
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Купаться на курортных пляжах становится менее комфортно и безопасно по всему миру из-за изменения климата и ухудшения экологической ситуации, люди будут чаще выбирать отдых в бассейне с видом на море, заявил в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.Несколько пляжей египетского курорта Макади-Бэй, расположенного к югу от Хургады, на прошлой неделе были временно закрыты из-за очередного появления акул.Океанолог отметил, что альтернативой закрытым пляжам для туристов могут стать бассейны в отелях с видом на море. "Вообще мы постепенно движемся к тому, что в скором времени что в Египте, что в Анапе, Геленджике или в любом другом месте будет выгоднее, спокойнее и лучше для здоровья купаться в бассейне на территории отеля. Идет постепенный переход к оборудованию бассейнов в приморской зоне. Например, на тропических курортах в Индокитае все больше бассейнов с морской водой, из которых открывается прекрасный вид на океан", — сказал Сапожников. Он добавил, что такой вид отдыха лучше, чем плавать у моря с риском "быть облизанным" щупальцами ядовитой медузы.
Отдыхающие на пляже. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Купаться на курортных пляжах становится менее комфортно и безопасно по всему миру из-за изменения климата и ухудшения экологической ситуации, люди будут чаще выбирать отдых в бассейне с видом на море, заявил в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.
Несколько пляжей египетского курорта Макади-Бэй, расположенного к югу от Хургады, на прошлой неделе были временно закрыты из-за очередного появления акул.
Океанолог отметил, что альтернативой закрытым пляжам для туристов могут стать бассейны в отелях с видом на море.
"Вообще мы постепенно движемся к тому, что в скором времени что в Египте, что в Анапе, Геленджике или в любом другом месте будет выгоднее, спокойнее и лучше для здоровья купаться в бассейне на территории отеля. Идет постепенный переход к оборудованию бассейнов в приморской зоне. Например, на тропических курортах в Индокитае все больше бассейнов с морской водой, из которых открывается прекрасный вид на океан", — сказал Сапожников.
Он добавил, что такой вид отдыха лучше, чем плавать у моря с риском "быть облизанным" щупальцами ядовитой медузы.
