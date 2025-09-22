Рейтинг@Mail.ru
Россияне смогут применять QR-код из сервиса "Госдоки" наравне с паспортом - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 22.09.2025 (обновлено: 00:35 23.09.2025)
https://ria.ru/20250922/mintsifry-2043499901.html
Россияне смогут применять QR-код из сервиса "Госдоки" наравне с паспортом
Россияне смогут применять QR-код из сервиса "Госдоки" наравне с паспортом - РИА Новости, 23.09.2025
Россияне смогут применять QR-код из сервиса "Госдоки" наравне с паспортом
Россияне смогут применять QR-код из сервиса "Госдоки" для подтверждения личности наравне с паспортом, на первом этапе это будет доступно для подтверждение... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-22T13:02:00+03:00
2025-09-23T00:35:00+03:00
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022328113_0:213:3074:1942_1920x0_80_0_0_d05301f528b8f43e2e80ffdf937e441c.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россияне смогут применять QR-код из сервиса "Госдоки" для подтверждения личности наравне с паспортом, на первом этапе это будет доступно для подтверждение личности в магазинах, кино и музеях, при проходе в офис, при отправке или получении посылок, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "Госдоки" - сервис в приложении "Госуслуг", с помощью которого сейчас можно поделиться сведениями о своих документах. Уже в ближайшем будущем в нём появится возможность создать QR-код, который в определённых ситуациях при желании можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом. Постановление об этом подписало правительство", - говорится в сообщении. "На первом этапе QR-код можно будет использовать в магазинах - при покупке товаров 18+, в кино или музеях - при проходе на мероприятия с возрастным ограничением, для входа в офисные центры с пропускной системой, при отправке или получении посылок и заказных писем", - добавили в Минцифры. В дальнейшем QR-код можно будет использовать в организациях финансового рынка, в МФЦ для получения некоторых госуслуг, в салонах сотовых операторов, в частных медицинских организациях, а также при заселении в гостиницы. В Минцифры уточнили, что использование QR-кодов будет добровольным, а бумажные документы можно по-прежнему предъявлять без всяких ограничений. При сканировании кода проверяющий увидит только необходимые данные. "Возможности применения QR-кода наравне с паспортом будут расширяться поэтапно в соответствии с определёнными правительством сроками и по мере подключения организаций к сервису "Госдоки" - предъявить QR-код можно будет только в них", - отметили в Минцифры.
https://ria.ru/20250919/5g-2042887637.html
https://ria.ru/20250918/mintsifra-2042602848.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022328113_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_52c0c0af00aeef2e564f57be5af20a88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Россияне смогут применять QR-код из сервиса "Госдоки" наравне с паспортом

QR-код из сервиса Госуслуг "Госдоки" можно будет применять наравне с паспортом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПаспорт РФ
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Паспорт РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россияне смогут применять QR-код из сервиса "Госдоки" для подтверждения личности наравне с паспортом, на первом этапе это будет доступно для подтверждение личности в магазинах, кино и музеях, при проходе в офис, при отправке или получении посылок, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
"Госдоки" - сервис в приложении "Госуслуг", с помощью которого сейчас можно поделиться сведениями о своих документах. Уже в ближайшем будущем в нём появится возможность создать QR-код, который в определённых ситуациях при желании можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом. Постановление об этом подписало правительство", - говорится в сообщении.
5G - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Минцифры и Минобороны обсудят использование "золотого диапазона" для 5G
19 сентября, 08:07
"На первом этапе QR-код можно будет использовать в магазинах - при покупке товаров 18+, в кино или музеях - при проходе на мероприятия с возрастным ограничением, для входа в офисные центры с пропускной системой, при отправке или получении посылок и заказных писем", - добавили в Минцифры.
В дальнейшем QR-код можно будет использовать в организациях финансового рынка, в МФЦ для получения некоторых госуслуг, в салонах сотовых операторов, в частных медицинских организациях, а также при заселении в гостиницы.
В Минцифры уточнили, что использование QR-кодов будет добровольным, а бумажные документы можно по-прежнему предъявлять без всяких ограничений. При сканировании кода проверяющий увидит только необходимые данные.
"Возможности применения QR-кода наравне с паспортом будут расширяться поэтапно в соответствии с определёнными правительством сроками и по мере подключения организаций к сервису "Госдоки" - предъявить QR-код можно будет только в них", - отметили в Минцифры.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Минцифры поддержало идею об обучении госслужащих кибербезопасности
18 сентября, 01:51
 
ОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала