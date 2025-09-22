https://ria.ru/20250922/mikroelektronika-2043491741.html

Мишустин рассказал о пути России к суверенитету в микроэлектронике

Мишустин рассказал о пути России к суверенитету в микроэлектронике - РИА Новости, 22.09.2025

Мишустин рассказал о пути России к суверенитету в микроэлектронике

России предстоит пройти сложный путь к обретению полного суверенитета в микроэлектронике, для весомых достижений нужны неординарные идеи и решения, заявил... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T12:35:00+03:00

2025-09-22T12:35:00+03:00

2025-09-22T13:51:00+03:00

россия

михаил мишустин

российский научный фонд

сколково

агентство по технологическому развитию

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043496282_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_724e01549655311e83389521d3fdf115.jpg

СИРИУС, 22 сен - РИА Новости. России предстоит пройти сложный путь к обретению полного суверенитета в микроэлектронике, для весомых достижений нужны неординарные идеи и решения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025". "Вместе с тем, конечно, зависимость от зарубежных технологий, будем говорить честно, пока сохраняется. И впереди еще сложный путь к обретению полного суверенитета в микроэлектронике. Но если, я сказал бы, все время двигаться строго за странами-лидерами, повторять их шаги, то нам, конечно, вряд ли удастся быстро догнать их, и для весомых достижений нужны неординарные меры, неординарные идеи, решения, которые были бы способны помочь, что называется, "срезать углы" - там, где это возможно", - сказал Мишустин. По его словам, в этой ситуации на первое место выходит роль коллективов ученых и разработчиков. Он напомнил, что на их поддержку нацелена большая экосистема институтов развития, в частности Российский научный фонд, фонды перспективных исследований, содействия инновациям, "Сколково", Агентство по технологическому развитию. Глава кабмина также призвал улучшить эффективность этой работы и повысить координацию с Российской академией наук.

https://ria.ru/20250919/glava-2042932007.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, российский научный фонд, сколково, агентство по технологическому развитию, технологии