https://ria.ru/20250922/mfts-2043442583.html

В МФЦ появятся стойки самообслуживания по биометрии

В МФЦ появятся стойки самообслуживания по биометрии - РИА Новости, 22.09.2025

В МФЦ появятся стойки самообслуживания по биометрии

Стойки самообслуживания по биометрии в рамках пилотного проекта появятся в МФЦ в 2025 году: клиент сможет подтвердить личность и получить услугу без... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T08:29:00+03:00

2025-09-22T08:29:00+03:00

2025-09-22T08:29:00+03:00

нижегородская область

санкт-петербург

чукотка

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/126107/94/1261079415_0:196:2918:1837_1920x0_80_0_0_95b760af8ae719cf420c5410857ee434.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Стойки самообслуживания по биометрии в рамках пилотного проекта появятся в МФЦ в 2025 году: клиент сможет подтвердить личность и получить услугу без взаимодействия со специалистом, заявил в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий, оператор Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий. "Мы же решили пойти дальше и разместить в МФЦ стойки самообслуживания по биометрии. То есть подтвердить личность и получить услугу можно будет вообще без взаимодействия со специалистом. Это совершенно новый сервис. Планируем запустить такой пилотный проект в этом году. Посмотрим, насколько востребован будет этот формат обслуживания", - сообщил он. Поволоцкий отметил, что ЦБТ продолжает развивать историю обслуживания в МФЦ без паспорта. Так, сервис уже работает в четырех регионах: Челябинская, Липецкая, Ленинградская и Нижегородская области. Тогда как в ближайших планах подключить сервис в Санкт-Петербурге и на Чукотке. Поволоцкий пояснил, что речь идет именно про идентификацию через терминал в "окошке" у сотрудника.

https://ria.ru/20250922/rossija-2043433603.html

нижегородская область

санкт-петербург

чукотка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижегородская область, санкт-петербург, чукотка, общество