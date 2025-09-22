В МФЦ появятся стойки самообслуживания по биометрии
В МФЦ в 2025 году появятся стойки самообслуживания по биометрии
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Стойки самообслуживания по биометрии в рамках пилотного проекта появятся в МФЦ в 2025 году: клиент сможет подтвердить личность и получить услугу без взаимодействия со специалистом, заявил в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий, оператор Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий.
"Мы же решили пойти дальше и разместить в МФЦ стойки самообслуживания по биометрии. То есть подтвердить личность и получить услугу можно будет вообще без взаимодействия со специалистом. Это совершенно новый сервис. Планируем запустить такой пилотный проект в этом году. Посмотрим, насколько востребован будет этот формат обслуживания", - сообщил он.
Поволоцкий отметил, что ЦБТ продолжает развивать историю обслуживания в МФЦ без паспорта. Так, сервис уже работает в четырех регионах: Челябинская, Липецкая, Ленинградская и Нижегородская области.
Тогда как в ближайших планах подключить сервис в Санкт-Петербурге и на Чукотке. Поволоцкий пояснил, что речь идет именно про идентификацию через терминал в "окошке" у сотрудника.