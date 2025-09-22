https://ria.ru/20250922/mer-2043461312.html

При обысках у мэра Владимира изъяли деньги, украшения и автомобиль

РЯЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Не менее 630 тысяч рублей изъято в ходе обысков у мэра города Владимира Дмитрия Наумова, обвиняемого в получении взятки на 1,1 миллиона рублей от представителей ритуального бизнеса, следует из опубликованной СУСК по Владимирской области фотографии. Суд во Владимире арестовал Наумова в конце августа. В понедельник в СК РФ РИА Новости сообщили, что он обвиняется в получении взятки на 1,1 миллиона рублей от представителей ритуального бизнеса. Уточняется, что проведены обыски по местам жительства Наумова, изъяты деньги, украшения и автомобиль. На опубликованной в Telegram-канале регионального СУСК РФ фотографии изображены 126 купюр по 5 тысяч рублей каждая. По версии следствия в декабре 2023 года Наумов договорился с двумя жителями Московской области о содействии их незаконной похоронной деятельности во Владимире. Он содействовал назначению на руководящие должности в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также МКУ "Центр управления городскими дорогами" членов ОПГ, а один из организаторов незаконного бизнеса был назначен заместителем директора МКУ "Центр управления городскими дорогами". Кроме того, обвиняемый содействовал изданию нормативного акта о похоронном деле, которым фактически ограничивались права других участников ритуального бизнеса. За это фигурант получил взятку от заместителя директора МКУ "Центр управления городскими дорогами" в сумме не менее 1,1 миллиона рублей, добавили в СК. Жителям Московской области, с которыми договаривался глава города, инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Уголовные дела о получении и даче взятки соединены в одно производство. Кроме того, взяткодатели наряду с еще 11 соучастниками являются фигурантами уголовного дела о хищении организованной преступной группой средств граждан при оказании ритуальных услуг на сумму более 5 миллионов рублей, заявили в СК. Согласно данным сайта мэрии, Наумов являлся главой города Владимира с 21 ноября 2022 года, заняв этот пост по результатам избрания на конкурсной основе. До этого, в 2021-2022 годах, занимал должность главы администрации Гороховецкого района Владимирской области. После ареста Наумова губернатор Владимирской области Александр Авдеев назначил временно исполняющим полномочия главы Владимира первого замглавы города Владимира Гарёва.

