Мэру Владимира Наумову предъявили обвинение

Мэру Владимира Дмитрию Наумову предъявили обвинение в получении взятки, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T09:35:00+03:00

2025-09-22T09:35:00+03:00

2025-09-22T10:11:00+03:00

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Мэру Владимира Дмитрию Наумову предъявили обвинение в получении взятки, сообщили РИА Новости в Следственном комитете."Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере")", — говорится в заявлении.По версии следствия, в декабре 2023 года Наумов договорился с двумя жителями Подмосковья о содействии их незаконной похоронной деятельности во Владимире. Он способствовал назначению членов ОПГ на руководящие посты в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг" и МКУ "Центр управления городскими дорогами". В последнем один из организаторов нелегального бизнеса получил место замдиректора."Обвиняемый содействовал изданию нормативного акта о похоронном деле, которым фактически ограничивались права других участников ритуального бизнеса. За это фигурант получил взятку от заместителя директора МКУ "Центр управления городскими дорогами" в сумме не менее 1,1 миллиона рублей", — отметили в ведомстве.По местам жительства Наумова провели обыски и изъяли деньги, украшения и автомобиль. Сам он с конца августа находится под стражей.Жителям Московской области, с которыми договаривался мэр города, инкриминируют дачу взятки по предварительному сговору в особо крупном размере. Оба дела объединили в одно производство."Кроме того, взяткодатели наряду с еще 11 соучастниками являются фигурантами уголовного дела о хищении организованной преступной группой средств граждан при оказании ритуальных услуг на сумму более пяти миллионов рублей", — добавили в СК.Наумов стал мэром Владимира 21 ноября 2022 года после избрания на конкурсной основе. В 2021-2022-м он занимал должность главы администрации Гороховецкого района Владимирской области.

