Лукашенко обратился к Си Цзиньпину в связи с закрытием Польшей границы
Лукашенко назвал закрытие границы Польшей недружественным шагом против Китая
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗаградительные сооружения, возведенные польскими пограничниками на белорусско-польской границе
Заградительные сооружения, возведенные польскими пограничниками на белорусско-польской границе
МИНСК, 22 сен — РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко назвал закрытие Польшей границы с Белоруссией недружественным политическим шагом против Китая, сообщает в понедельник госагентство Белта.
Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу, заявив, что это связано с началом российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что от закрытия границы могут пострадать страны, чьи товары перемещаются через границу. Это Китай, Казахстан, ряд стран Азии.
"Очень много в СМИ в последнее время, особенно в связи с вашим визитом в Беларусь, разного рода инсинуаций, по поводу в том числе наших отношений с Польшей и закрытия границы между Беларусью и Польшей. Я понимаю, что это, скорее всего, недружественный шаг поляков — политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики. Но нисколько не экономический. Поскольку такая империя, как Китай, запросто справится с этой проблемой. Но тема звучит", — сказал Лукашенко на встрече с членом Постоянного комитета политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ли Си.
По его словам, Польша действует в интересах третьих стран и он хотел бы поделиться данными по этому поводу.
"Я хотел бы с вами один на один, если вы не против, после нашей встречи рассказать вам кое-что и поделиться нашими данными на эту тему. Дело здесь не в Беларуси. Ну а Польша играет роль какого-то коня-скакуна в пользу других государств", — сказал Лукашенко.
