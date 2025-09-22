https://ria.ru/20250922/lukashenko-2043487854.html

Лукашенко обратился к Си Цзиньпину в связи с закрытием Польшей границы

Лукашенко обратился к Си Цзиньпину в связи с закрытием Польшей границы - РИА Новости, 22.09.2025

Лукашенко обратился к Си Цзиньпину в связи с закрытием Польшей границы

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал закрытие Польшей границы с Белоруссией недружественным политическим шагом против Китая, сообщает в понедельник... РИА Новости, 22.09.2025

МИНСК, 22 сен — РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко назвал закрытие Польшей границы с Белоруссией недружественным политическим шагом против Китая, сообщает в понедельник госагентство Белта. Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу, заявив, что это связано с началом российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что от закрытия границы могут пострадать страны, чьи товары перемещаются через границу. Это Китай, Казахстан, ряд стран Азии. "Очень много в СМИ в последнее время, особенно в связи с вашим визитом в Беларусь, разного рода инсинуаций, по поводу в том числе наших отношений с Польшей и закрытия границы между Беларусью и Польшей. Я понимаю, что это, скорее всего, недружественный шаг поляков — политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики. Но нисколько не экономический. Поскольку такая империя, как Китай, запросто справится с этой проблемой. Но тема звучит", — сказал Лукашенко на встрече с членом Постоянного комитета политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ли Си. По его словам, Польша действует в интересах третьих стран и он хотел бы поделиться данными по этому поводу. "Я хотел бы с вами один на один, если вы не против, после нашей встречи рассказать вам кое-что и поделиться нашими данными на эту тему. Дело здесь не в Беларуси. Ну а Польша играет роль какого-то коня-скакуна в пользу других государств", — сказал Лукашенко.

