Рейтинг@Mail.ru
C мая по август в России ежемесячно продается более 100 Lada Aura - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/lada-2043576240.html
C мая по август в России ежемесячно продается более 100 Lada Aura
C мая по август в России ежемесячно продается более 100 Lada Aura - РИА Новости, 22.09.2025
C мая по август в России ежемесячно продается более 100 Lada Aura
Продажи автомобилей Lada Aura в России по итогам первых восьми месяцев текущего года составили 792 машины, при этом с мая по август ежемесячно продается более... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T17:20:00+03:00
2025-09-22T17:20:00+03:00
авто
россия
самарская область
москва
автостат
автоваз
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023505405_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_89c4b7e6febe7a460c9b4dccff42057c.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Продажи автомобилей Lada Aura в России по итогам первых восьми месяцев текущего года составили 792 машины, при этом с мая по август ежемесячно продается более 100, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "АвтоВАЗ" начал розничные продажи автомобилей Lada Aura 30 ноября прошлого года. "Согласно данным агентства "Автостат", в январе–августе 2025 года в России было реализовано 792 бизнес-седана Lada Aura. При этом в последние четыре месяца (с мая по август) объем продаж этой модели превышает 100 единиц", - говорится в сообщении. Отмечается, что 421 автомобиль, или 53%, было реализовано физлицам, а оставшиеся 371 - юридическим лицам. В региональном разрезе по продажам Aura лидирует Самарская область, результат которой составил 68 проданных машин. Второе место занимает Москва (64), а третье – Татарстан (47). На четвёртом и пятом местах оказались Подмосковье и Санкт-Петербург (36 и 34 машины соответственно).
https://ria.ru/20250907/preimuschestvo-2040258059.html
россия
самарская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023505405_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5b4c2c11ec175980948071b423d73460.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, самарская область, москва, автостат, автоваз, lada vesta
Авто, Россия, Самарская область, Москва, Автостат, АвтоВАЗ, Lada Vesta
C мая по август в России ежемесячно продается более 100 Lada Aura

В России за восемь месяцев продали 792 автомобиля Lada Aura

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкLada Aura
Lada Aura - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Lada Aura. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Продажи автомобилей Lada Aura в России по итогам первых восьми месяцев текущего года составили 792 машины, при этом с мая по август ежемесячно продается более 100, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"АвтоВАЗ" начал розничные продажи автомобилей Lada Aura 30 ноября прошлого года.
«
"Согласно данным агентства "Автостат", в январе–августе 2025 года в России было реализовано 792 бизнес-седана Lada Aura. При этом в последние четыре месяца (с мая по август) объем продаж этой модели превышает 100 единиц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 421 автомобиль, или 53%, было реализовано физлицам, а оставшиеся 371 - юридическим лицам.
В региональном разрезе по продажам Aura лидирует Самарская область, результат которой составил 68 проданных машин. Второе место занимает Москва (64), а третье – Татарстан (47). На четвёртом и пятом местах оказались Подмосковье и Санкт-Петербург (36 и 34 машины соответственно).
Логотип LADA - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Алиханов рассказал о преимуществах Lada Iskra и Azimut
7 сентября, 10:32
 
АвтоРоссияСамарская областьМоскваАвтостатАвтоВАЗLada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала