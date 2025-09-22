https://ria.ru/20250922/lada-2043576240.html

C мая по август в России ежемесячно продается более 100 Lada Aura

Продажи автомобилей Lada Aura в России по итогам первых восьми месяцев текущего года составили 792 машины, при этом с мая по август ежемесячно продается более 100

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Продажи автомобилей Lada Aura в России по итогам первых восьми месяцев текущего года составили 792 машины, при этом с мая по август ежемесячно продается более 100, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "АвтоВАЗ" начал розничные продажи автомобилей Lada Aura 30 ноября прошлого года. "Согласно данным агентства "Автостат", в январе–августе 2025 года в России было реализовано 792 бизнес-седана Lada Aura. При этом в последние четыре месяца (с мая по август) объем продаж этой модели превышает 100 единиц", - говорится в сообщении. Отмечается, что 421 автомобиль, или 53%, было реализовано физлицам, а оставшиеся 371 - юридическим лицам. В региональном разрезе по продажам Aura лидирует Самарская область, результат которой составил 68 проданных машин. Второе место занимает Москва (64), а третье – Татарстан (47). На четвёртом и пятом местах оказались Подмосковье и Санкт-Петербург (36 и 34 машины соответственно).

