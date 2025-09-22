В Совфеде высказались об инициативе Путина по ДСНВ
Косачев: Путин дал четкий сигнал США о готовности к переговорам по ДСНВ
Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Инициативой президента России Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) послан четкий сигнал США о готовности Москвы к мерам по предотвращению дальнейшей гонки вооружений, к переговорам с целью выхода на новое соглашение, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Россия примет решение о последующем сохранении годовых добровольных самоограничений по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на основе анализа обстановки, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ.
"С моей точки зрения, американской стороне послан четкий сигнал о нашей готовности прекратить гонку вооружений, придерживаться имеющихся ограничений на паритетных началах, проявить ответственность и начать серьезные переговоры по стратегическим делам с целью выхода на новое соглашение.. Надеюсь, что этот сигнал будет услышан и правильно интерпретирован, в том числе теми "ястребами" в Вашингтоне, которые уже было подвели мир к глобальной ядерной катастрофе", - написал политик в своем Telegram-канале.
"К сожалению, прошлая американская администрация не сдержала свое "женевское обещание" начать переговоры по стратегической стабильности с целью заключения нового соглашения. Таким образом, администрация (президента США Дональда) Трампа получила от (Джо) Байдена тяжелое наследие в виде истекающего ДСНВ-3", - отметил Косачев.
Кроме того, усилиями предыдущих администраций США и всего "коллективного Запада" были развалены международно-правовые основы глобальной международной безопасности. В частности, речь идет о Договоре по ПРО 1972 года, Договоре по ликвидации ракет меньшей и средней дальности 1987 года, Договоре об обычных вооруженных силах в Европе 1990 года, Договоре по открытому небу 1992 года. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года так и не вступил в силу, заключил сенатор.