https://ria.ru/20250922/kndr-2043593666.html

Эксперт назвал новое секретное оружие КНДР

Эксперт назвал новое секретное оружие КНДР - РИА Новости, 22.09.2025

Эксперт назвал новое секретное оружие КНДР

Новым секретным оружием КНДР может быть новая сверхзвуковая ракета дальнего радиуса действия, поделился мнением в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T18:35:00+03:00

2025-09-22T18:35:00+03:00

2025-09-22T18:35:00+03:00

в мире

кндр (северная корея)

сша

ким чен ын

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901047069_0:104:2988:1785_1920x0_80_0_0_786d7bde41023d8d118c65e68e170e82.jpg

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Новым секретным оружием КНДР может быть новая сверхзвуковая ракета дальнего радиуса действия, поделился мнением в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил об обладании новыми видами секретных вооружений, укреплении военно-морских сил и значимых изменениях в развитии стратегических сил КНДР. "Скорее всего, как раз речь идет о том, что у Северной Кореи появилась ракета со сверхзвуковой скоростью не только ближнего радиуса действия", - полагает собеседник агентства. Как напомнил эксперт, в КНДР уже создали двигатель с силой тяги в 300 тонн. По его словам, ракета с подобным двигателем будет вполне способна достичь США. При этом Ким обратил внимание, что другим важным элементом новой ракеты может быть разделяющаяся боевая часть. При этом собеседник агентства отметил, что через пару лет в КНДР могут выйти на уровень производства крейсеров. Став океанской морской державой, страна получит возможность запускать ракеты в направлении потенциального противника не только со своей территории, но и из открытого моря. "Я думаю, что речь идет как раз о ракетной технике. И вполне возможно, что они могут закончить, я думаю, к 2027-2028 году, может раньше, атомную подводную лодку", - отметил он. Как обратил внимание Ким, КНДР в плане разработки вооружений ориентируется на собственные силы. У страны есть квалифицированные кадры, техническая база, включая профильную литературу на иностранных языках, а также они очень внимательно следят за разработками в этой области у других стран, в том числе через интернет, отмечает он.

https://ria.ru/20250228/yadernoe--2002086129.html

https://ria.ru/20250922/ekspert-2043562005.html

кндр (северная корея)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кндр (северная корея), сша, ким чен ын, российская академия наук