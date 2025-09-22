Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал новое секретное оружие КНДР - РИА Новости, 22.09.2025
18:35 22.09.2025
Эксперт назвал новое секретное оружие КНДР
Эксперт назвал новое секретное оружие КНДР - РИА Новости, 22.09.2025
Эксперт назвал новое секретное оружие КНДР
Новым секретным оружием КНДР может быть новая сверхзвуковая ракета дальнего радиуса действия, поделился мнением в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Новым секретным оружием КНДР может быть новая сверхзвуковая ракета дальнего радиуса действия, поделился мнением в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил об обладании новыми видами секретных вооружений, укреплении военно-морских сил и значимых изменениях в развитии стратегических сил КНДР. "Скорее всего, как раз речь идет о том, что у Северной Кореи появилась ракета со сверхзвуковой скоростью не только ближнего радиуса действия", - полагает собеседник агентства. Как напомнил эксперт, в КНДР уже создали двигатель с силой тяги в 300 тонн. По его словам, ракета с подобным двигателем будет вполне способна достичь США. При этом Ким обратил внимание, что другим важным элементом новой ракеты может быть разделяющаяся боевая часть. При этом собеседник агентства отметил, что через пару лет в КНДР могут выйти на уровень производства крейсеров. Став океанской морской державой, страна получит возможность запускать ракеты в направлении потенциального противника не только со своей территории, но и из открытого моря. "Я думаю, что речь идет как раз о ракетной технике. И вполне возможно, что они могут закончить, я думаю, к 2027-2028 году, может раньше, атомную подводную лодку", - отметил он. Как обратил внимание Ким, КНДР в плане разработки вооружений ориентируется на собственные силы. У страны есть квалифицированные кадры, техническая база, включая профильную литературу на иностранных языках, а также они очень внимательно следят за разработками в этой области у других стран, в том числе через интернет, отмечает он.
кндр (северная корея)
сша
в мире, кндр (северная корея), сша, ким чен ын, российская академия наук
В мире, КНДР (Северная Корея), США, Ким Чен Ын, Российская академия наук
Эксперт назвал новое секретное оружие КНДР

Ким: КНДР могла создать сверхзвуковую ракету дальнего радиуса действия

Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Мария Фролова
Перейти в медиабанк
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Новым секретным оружием КНДР может быть новая сверхзвуковая ракета дальнего радиуса действия, поделился мнением в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил об обладании новыми видами секретных вооружений, укреплении военно-морских сил и значимых изменениях в развитии стратегических сил КНДР.
"Скорее всего, как раз речь идет о том, что у Северной Кореи появилась ракета со сверхзвуковой скоростью не только ближнего радиуса действия", - полагает собеседник агентства.
Как напомнил эксперт, в КНДР уже создали двигатель с силой тяги в 300 тонн. По его словам, ракета с подобным двигателем будет вполне способна достичь США. При этом Ким обратил внимание, что другим важным элементом новой ракеты может быть разделяющаяся боевая часть.
При этом собеседник агентства отметил, что через пару лет в КНДР могут выйти на уровень производства крейсеров. Став океанской морской державой, страна получит возможность запускать ракеты в направлении потенциального противника не только со своей территории, но и из открытого моря.
"Я думаю, что речь идет как раз о ракетной технике. И вполне возможно, что они могут закончить, я думаю, к 2027-2028 году, может раньше, атомную подводную лодку", - отметил он.
Как обратил внимание Ким, КНДР в плане разработки вооружений ориентируется на собственные силы. У страны есть квалифицированные кадры, техническая база, включая профильную литературу на иностранных языках, а также они очень внимательно следят за разработками в этой области у других стран, в том числе через интернет, отмечает он.
В миреКНДР (Северная Корея)СШАКим Чен ЫнРоссийская академия наук
 
 
