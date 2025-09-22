Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ напомнил о пророссийских взглядах Кирка - РИА Новости, 22.09.2025
00:26 22.09.2025
Глава РФПИ напомнил о пророссийских взглядах Кирка
Глава РФПИ напомнил о пророссийских взглядах Кирка
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в день прощания с консервативным политиком и активистом Чарли Кирком напомнил, что тот был "одним из самых пророссийски настроенных голосов консерваторов США". В воскресенье на стадионе State Farm в штате Аризона проходит панихида по Кирку. "Чарли Кирк был одним из самых пророссийски настроенных голосов консерваторов США: он призывал к конструктивным отношениям с Россией и выступал против поставок американского оружия Украине", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале. К публикации глава РФПИ прикрепил видеофрагмент выступления Кирка, в котором он говорит, что США "должны пытаться добиваться мира" с РФ. Кирк также отметил, что в 2022 году в Стамбуле на встрече с участием экс-госсекретаря США Энтони Блинкена и бывшего тогда премьером Британии Бориса Джонсона была сорвана потенциальная мирная сделка, по его словам, это "одна из самых злонамеренных вещей", которое правительство США сделало "в последнее время". "Мы должны быть на стороне мира. Это очень-очень сложно понять людям, проживающим на Западе... Восточная Украина, вероятно, в любом случае перейдет к России. Нужно просто принять эту реальность", - говорит активист на опубликованном Дмитриевым видео. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в день прощания с консервативным политиком и активистом Чарли Кирком напомнил, что тот был "одним из самых пророссийски настроенных голосов консерваторов США".
В воскресенье на стадионе State Farm в штате Аризона проходит панихида по Кирку.
"Чарли Кирк был одним из самых пророссийски настроенных голосов консерваторов США: он призывал к конструктивным отношениям с Россией и выступал против поставок американского оружия Украине", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
К публикации глава РФПИ прикрепил видеофрагмент выступления Кирка, в котором он говорит, что США "должны пытаться добиваться мира" с РФ. Кирк также отметил, что в 2022 году в Стамбуле на встрече с участием экс-госсекретаря США Энтони Блинкена и бывшего тогда премьером Британии Бориса Джонсона была сорвана потенциальная мирная сделка, по его словам, это "одна из самых злонамеренных вещей", которое правительство США сделало "в последнее время".
"Мы должны быть на стороне мира. Это очень-очень сложно понять людям, проживающим на Западе... Восточная Украина, вероятно, в любом случае перейдет к России. Нужно просто принять эту реальность", - говорит активист на опубликованном Дмитриевым видео.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
