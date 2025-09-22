https://ria.ru/20250922/kirk-2043414017.html

Глава РФПИ напомнил о пророссийских взглядах Кирка

Глава РФПИ напомнил о пророссийских взглядах Кирка - РИА Новости, 22.09.2025

Глава РФПИ напомнил о пророссийских взглядах Кирка

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в день прощания с... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T00:26:00+03:00

2025-09-22T00:26:00+03:00

2025-09-22T00:26:00+03:00

в мире

россия

сша

аризона

чарли кирк

кирилл дмитриев

энтони блинкен

российский фонд прямых инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150189/61/1501896125_0:0:3680:2070_1920x0_80_0_0_e79f59c2feaa69d3d71ba671a2cab36e.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в день прощания с консервативным политиком и активистом Чарли Кирком напомнил, что тот был "одним из самых пророссийски настроенных голосов консерваторов США". В воскресенье на стадионе State Farm в штате Аризона проходит панихида по Кирку. "Чарли Кирк был одним из самых пророссийски настроенных голосов консерваторов США: он призывал к конструктивным отношениям с Россией и выступал против поставок американского оружия Украине", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале. К публикации глава РФПИ прикрепил видеофрагмент выступления Кирка, в котором он говорит, что США "должны пытаться добиваться мира" с РФ. Кирк также отметил, что в 2022 году в Стамбуле на встрече с участием экс-госсекретаря США Энтони Блинкена и бывшего тогда премьером Британии Бориса Джонсона была сорвана потенциальная мирная сделка, по его словам, это "одна из самых злонамеренных вещей", которое правительство США сделало "в последнее время". "Мы должны быть на стороне мира. Это очень-очень сложно понять людям, проживающим на Западе... Восточная Украина, вероятно, в любом случае перейдет к России. Нужно просто принять эту реальность", - говорит активист на опубликованном Дмитриевым видео. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

https://ria.ru/20250922/kirk-2043413305.html

https://ria.ru/20250922/rubio-2043413211.html

россия

сша

аризона

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аризона, чарли кирк, кирилл дмитриев, энтони блинкен, российский фонд прямых инвестиций, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка