В Киеве рассмотрят иск депутата Рады по договору о недрах с США - РИА Новости, 22.09.2025
18:12 22.09.2025
В Киеве рассмотрят иск депутата Рады по договору о недрах с США
В Киеве рассмотрят иск депутата Рады по договору о недрах с США - РИА Новости, 22.09.2025
В Киеве рассмотрят иск депутата Рады по договору о недрах с США
Киевский окружной административный суд начал рассматривать иск, в котором требуется рассекретить секретные приложения к соглашению между США и Украиной по... РИА Новости, 22.09.2025
в мире
украина
сша
киев
александр дубинский
андрей ермак
верховная рада украины
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Киевский окружной административный суд начал рассматривать иск, в котором требуется рассекретить секретные приложения к соглашению между США и Украиной по недрам, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Дубинский 9 сентября сообщал, что направил в Верховный суд иск с требованием обязать кабмин Украины раскрыть секретные приложения к соглашению с США по недрам. "Киевский окружной админсуд открыл производство по моему иску к кабмину с требованием рассекретить приложения к договору о недрах, которыми Зеленский передал украинские полезные ископаемые в вечное пользование США. Напомню, что антинародный режим украл у государства 50% всех рентных платежей, которые должны были поступать в бюджет воюющей страны. Условия кражи Зеленский засекретил. Я требую их раскрыть, чтобы украинцы знали, как их обобрали и почему Зеленский это сделал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. По убеждению депутата, Зеленский с главой своего офиса Андреем Ермаком попытались этим договором дать взятку американцам за сохранение власти. "Но заплатить за это должны украинцы – за счет снижения доходов бюджета, которые могли пойти на стабилизацию экономики", - говорится в сообщении. Украина и США в конце апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Как сообщала тогдашний министр экономики Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
украина
сша
киев
в мире, украина, сша, киев, александр дубинский, андрей ермак, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Киев, Александр Дубинский, Андрей Ермак, Верховная Рада Украины
В Киеве рассмотрят иск депутата Рады по договору о недрах с США

Суд начал рассматривать иск Дубинского по соглашению США и Украины по недрам

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Киевский окружной административный суд начал рассматривать иск, в котором требуется рассекретить секретные приложения к соглашению между США и Украиной по недрам, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Дубинский 9 сентября сообщал, что направил в Верховный суд иск с требованием обязать кабмин Украины раскрыть секретные приложения к соглашению с США по недрам.
"Киевский окружной админсуд открыл производство по моему иску к кабмину с требованием рассекретить приложения к договору о недрах, которыми Зеленский передал украинские полезные ископаемые в вечное пользование США. Напомню, что антинародный режим украл у государства 50% всех рентных платежей, которые должны были поступать в бюджет воюющей страны. Условия кражи Зеленский засекретил. Я требую их раскрыть, чтобы украинцы знали, как их обобрали и почему Зеленский это сделал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
По убеждению депутата, Зеленский с главой своего офиса Андреем Ермаком попытались этим договором дать взятку американцам за сохранение власти. "Но заплатить за это должны украинцы – за счет снижения доходов бюджета, которые могли пойти на стабилизацию экономики", - говорится в сообщении.
Украина и США в конце апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Как сообщала тогдашний министр экономики Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
