В Киеве рассмотрят иск депутата Рады по договору о недрах с США
Суд начал рассматривать иск Дубинского по соглашению США и Украины по недрам
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Киевский окружной административный суд начал рассматривать иск, в котором требуется рассекретить секретные приложения к соглашению между США и Украиной по недрам, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
На Украине сделали тяжелое признание после новых шагов США
21 сентября, 16:51
"Киевский окружной админсуд открыл производство по моему иску к кабмину с требованием рассекретить приложения к договору о недрах, которыми Зеленский передал украинские полезные ископаемые в вечное пользование США. Напомню, что антинародный режим украл у государства 50% всех рентных платежей, которые должны были поступать в бюджет воюющей страны. Условия кражи Зеленский засекретил. Я требую их раскрыть, чтобы украинцы знали, как их обобрали и почему Зеленский это сделал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
По убеждению депутата, Зеленский с главой своего офиса Андреем Ермаком попытались этим договором дать взятку американцам за сохранение власти. "Но заплатить за это должны украинцы – за счет снижения доходов бюджета, которые могли пойти на стабилизацию экономики", - говорится в сообщении.
Украина и США в конце апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Как сообщала тогдашний министр экономики Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
Посланник Трампа призвал Европу готовиться к поддержке Украины без США
19 сентября, 19:48