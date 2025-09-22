https://ria.ru/20250922/kiev-2043588125.html

В Киеве рассмотрят иск депутата Рады по договору о недрах с США

В Киеве рассмотрят иск депутата Рады по договору о недрах с США - РИА Новости, 22.09.2025

В Киеве рассмотрят иск депутата Рады по договору о недрах с США

Киевский окружной административный суд начал рассматривать иск, в котором требуется рассекретить секретные приложения к соглашению между США и Украиной по... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T18:12:00+03:00

2025-09-22T18:12:00+03:00

2025-09-22T18:12:00+03:00

в мире

украина

сша

киев

александр дубинский

андрей ермак

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Киевский окружной административный суд начал рассматривать иск, в котором требуется рассекретить секретные приложения к соглашению между США и Украиной по недрам, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Дубинский 9 сентября сообщал, что направил в Верховный суд иск с требованием обязать кабмин Украины раскрыть секретные приложения к соглашению с США по недрам. "Киевский окружной админсуд открыл производство по моему иску к кабмину с требованием рассекретить приложения к договору о недрах, которыми Зеленский передал украинские полезные ископаемые в вечное пользование США. Напомню, что антинародный режим украл у государства 50% всех рентных платежей, которые должны были поступать в бюджет воюющей страны. Условия кражи Зеленский засекретил. Я требую их раскрыть, чтобы украинцы знали, как их обобрали и почему Зеленский это сделал", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. По убеждению депутата, Зеленский с главой своего офиса Андреем Ермаком попытались этим договором дать взятку американцам за сохранение власти. "Но заплатить за это должны украинцы – за счет снижения доходов бюджета, которые могли пойти на стабилизацию экономики", - говорится в сообщении. Украина и США в конце апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Как сообщала тогдашний министр экономики Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.

https://ria.ru/20250921/ssha-2043362528.html

https://ria.ru/20250919/ukraina-2043079487.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, александр дубинский, андрей ермак, верховная рада украины