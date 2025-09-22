https://ria.ru/20250922/kalinovskoe-2043489636.html

ВС России освободили Калиновское в Днепропетровской области - РИА Новости, 22.09.2025

Бойцы "Востока" взяли под контроль село Калиновское в Днепропетровской области, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бойцы "Востока" взяли под контроль село Калиновское в Днепропетровской области, говорится в сообщении Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское Днепропетровской области", — заявили в ведомстве. Российские военные также нанесли поражение формированиям противника в районах Гавриловки и Орестополя в Днепропетровской области и Червоного в Запорожской области.За сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта:

