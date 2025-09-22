Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Калиновское в Днепропетровской области - РИА Новости, 22.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 22.09.2025 (обновлено: 13:18 22.09.2025)
ВС России освободили Калиновское в Днепропетровской области
ВС России освободили Калиновское в Днепропетровской области
Бойцы "Востока" взяли под контроль село Калиновское в Днепропетровской области, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 22.09.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dbdbb9d8c83406352b2eea277ab1b035.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бойцы "Востока" взяли под контроль село Калиновское в Днепропетровской области, говорится в сообщении Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское Днепропетровской области", — заявили в ведомстве. Российские военные также нанесли поражение формированиям противника в районах Гавриловки и Орестополя в Днепропетровской области и Червоного в Запорожской области.За сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта:
ВС России освободили Калиновское в Днепропетровской области

ВС РФ освободили Калиновское в Днепропетровской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Бойцы "Востока" взяли под контроль село Калиновское в Днепропетровской области, говорится в сообщении Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское Днепропетровской области", — заявили в ведомстве.
© Инфографика Подразделения группировки "Восток" освободили Калиновское в Днепропетровской области
Подразделения группировки Восток освободили Калиновское в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки "Восток" освободили Калиновское в Днепропетровской области
Российские военные также нанесли поражение формированиям противника в районах Гавриловки и Орестополя в Днепропетровской области и Червоного в Запорожской области.
За сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта:
  • до 295 военнослужащих;
  • три ББМ;
  • 14 автомобилей;
  • три орудия полевой артиллерии;
  • две станции РЭБ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
