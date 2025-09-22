https://ria.ru/20250922/iran-2043623022.html
Гросси сообщил об "интенсивных консультациях" с главой МИД Ирана
Гросси сообщил об "интенсивных консультациях" с главой МИД Ирана - РИА Новости, 22.09.2025
Гросси сообщил об "интенсивных консультациях" с главой МИД Ирана
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что провел в понедельник "интенсивные консультации" по иранской ядерной программе с министром иностранных дел Ирана... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T22:09:00+03:00
2025-09-22T22:09:00+03:00
2025-09-22T22:09:00+03:00
в мире
иран
рафаэль гросси
аббас аракчи
оон
магатэ
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_3fe35894e9f4ec6208b4915b5c7a47b9.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что провел в понедельник "интенсивные консультации" по иранской ядерной программе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи на полях Генассамблеи ООН. "На полях ГА ООН продолжил интенсивные консультации с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи по поводу иранской ядерной программы", - сообщил Гросси на своей странице в соцсети X.
https://ria.ru/20250922/iran-2043540808.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e70e030b85e55a8bc0e2e232d6359325.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, рафаэль гросси, аббас аракчи, оон, магатэ, генеральная ассамблея оон
В мире, Иран, Рафаэль Гросси, Аббас Аракчи, ООН, МАГАТЭ, Генеральная Ассамблея ООН
Гросси сообщил об "интенсивных консультациях" с главой МИД Ирана
Гросси сообщил об интенсивных консультациях с Аракчи по ядерной программе Ирана