https://ria.ru/20250922/iran-2043601161.html

Гросси надеется на позитивный исход переговоров "евротройки" с Ираном

Гросси надеется на позитивный исход переговоров "евротройки" с Ираном - РИА Новости, 22.09.2025

Гросси надеется на позитивный исход переговоров "евротройки" с Ираном

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в понедельник РИА Новости, что надеется на позитивные результаты от предстоящих переговоров "евротройки" с Ираном. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T19:09:00+03:00

2025-09-22T19:09:00+03:00

2025-09-22T19:47:00+03:00

в мире

нью-йорк (город)

иран

магатэ

рафаэль гросси

генеральная ассамблея оон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_3fe35894e9f4ec6208b4915b5c7a47b9.jpg

ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в понедельник РИА Новости, что надеется на позитивные результаты от предстоящих переговоров "евротройки" с Ираном."Мы ведем переговоры, обсуждаем. Надеемся найти хорошие решения", - заявил Гросси на полях Генассамблеи ООН, говоря о предстоящих переговорах.Ранее иранские СМИ сообщали, что переговоры между Ираном и "евротройкой" на уровне глав МИД состоятся в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20250922/iran-2043540808.html

нью-йорк (город)

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), иран, магатэ, рафаэль гросси, генеральная ассамблея оон, оон