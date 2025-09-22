Рейтинг@Mail.ru
Гросси надеется на позитивный исход переговоров "евротройки" с Ираном - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 22.09.2025 (обновлено: 19:47 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/iran-2043601161.html
Гросси надеется на позитивный исход переговоров "евротройки" с Ираном
Гросси надеется на позитивный исход переговоров "евротройки" с Ираном - РИА Новости, 22.09.2025
Гросси надеется на позитивный исход переговоров "евротройки" с Ираном
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в понедельник РИА Новости, что надеется на позитивные результаты от предстоящих переговоров "евротройки" с Ираном. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T19:09:00+03:00
2025-09-22T19:47:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
иран
магатэ
рафаэль гросси
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_3fe35894e9f4ec6208b4915b5c7a47b9.jpg
ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в понедельник РИА Новости, что надеется на позитивные результаты от предстоящих переговоров "евротройки" с Ираном."Мы ведем переговоры, обсуждаем. Надеемся найти хорошие решения", - заявил Гросси на полях Генассамблеи ООН, говоря о предстоящих переговорах.Ранее иранские СМИ сообщали, что переговоры между Ираном и "евротройкой" на уровне глав МИД состоятся в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20250922/iran-2043540808.html
нью-йорк (город)
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e70e030b85e55a8bc0e2e232d6359325.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), иран, магатэ, рафаэль гросси, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Нью-Йорк (город), Иран, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Гросси надеется на позитивный исход переговоров "евротройки" с Ираном

Гросси надеется на позитивный исход предстоящих переговоров "евротройки" и Ирана

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Калининграде
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Калининграде - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в понедельник РИА Новости, что надеется на позитивные результаты от предстоящих переговоров "евротройки" с Ираном.
"Мы ведем переговоры, обсуждаем. Надеемся найти хорошие решения", - заявил Гросси на полях Генассамблеи ООН, говоря о предстоящих переговорах.
Ранее иранские СМИ сообщали, что переговоры между Ираном и "евротройкой" на уровне глав МИД состоятся в Нью-Йорке.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Иран и Россия подпишут документы о строительстве новых блоков АЭС
Вчера, 15:17
 
В миреНью-Йорк (город)ИранМАГАТЭРафаэль ГроссиГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала