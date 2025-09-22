https://ria.ru/20250922/iran-2043601161.html
Гросси надеется на позитивный исход переговоров "евротройки" с Ираном
Гросси надеется на позитивный исход переговоров "евротройки" с Ираном - РИА Новости, 22.09.2025
Гросси надеется на позитивный исход переговоров "евротройки" с Ираном
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в понедельник РИА Новости, что надеется на позитивные результаты от предстоящих переговоров "евротройки" с Ираном. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T19:09:00+03:00
2025-09-22T19:09:00+03:00
2025-09-22T19:47:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
иран
магатэ
рафаэль гросси
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_3fe35894e9f4ec6208b4915b5c7a47b9.jpg
ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в понедельник РИА Новости, что надеется на позитивные результаты от предстоящих переговоров "евротройки" с Ираном."Мы ведем переговоры, обсуждаем. Надеемся найти хорошие решения", - заявил Гросси на полях Генассамблеи ООН, говоря о предстоящих переговорах.Ранее иранские СМИ сообщали, что переговоры между Ираном и "евротройкой" на уровне глав МИД состоятся в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20250922/iran-2043540808.html
нью-йорк (город)
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e70e030b85e55a8bc0e2e232d6359325.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), иран, магатэ, рафаэль гросси, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Нью-Йорк (город), Иран, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Гросси надеется на позитивный исход переговоров "евротройки" с Ираном
Гросси надеется на позитивный исход предстоящих переговоров "евротройки" и Ирана