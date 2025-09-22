Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, где Запад откроет новый фронт против России
09:14 22.09.2025
СМИ раскрыли, где Запад откроет новый фронт против России
Западные страны провоцируют вооруженный конфликт между Польшей и Россией, пишет турецкое издание dikGAZETE.
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Западные страны провоцируют вооруженный конфликт между Польшей и Россией, пишет турецкое издание dikGAZETE."Запад после Киева хочет настроить Варшаву против Москвы. Поэтому и выдвигаются голословные обвинения", — говорится в публикации.Обозреватель отметил, что Россия продолжает вежливо реагировать на провокационные заявления Польши, поскольку не желает конфронтации с НАТО, чего пытается добиться Запад, используя открытую русофобию поляков для достижения своих целей.Инцидент с БПЛАПремьер-министр Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над территорией Польши были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их российскими, однако никаких объективных подтверждений этого не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена в небе над республикой.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
СМИ раскрыли, где Запад откроет новый фронт против России

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Западные страны провоцируют вооруженный конфликт между Польшей и Россией, пишет турецкое издание dikGAZETE.
"Запад после Киева хочет настроить Варшаву против Москвы. Поэтому и выдвигаются голословные обвинения", — говорится в публикации.
Обозреватель отметил, что Россия продолжает вежливо реагировать на провокационные заявления Польши, поскольку не желает конфронтации с НАТО, чего пытается добиться Запад, используя открытую русофобию поляков для достижения своих целей.
Инцидент с БПЛА
Премьер-министр Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над территорией Польши были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их российскими, однако никаких объективных подтверждений этого не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена в небе над республикой.
