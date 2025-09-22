Рейтинг@Mail.ru
Источник: тема Украины войдет в повестку встречи Эрдогана и Трампа - РИА Новости, 22.09.2025
11:24 22.09.2025 (обновлено: 11:33 22.09.2025)
Источник: тема Украины войдет в повестку встречи Эрдогана и Трампа
АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Конкретной информации о планируемых инициативах по урегулированию украинского конфликта на предстоящей встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом пока нет, однако тема станет предметом обсуждения, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.Ранее Трамп подтвердил намерение встретиться с Эрдоганом в Вашингтоне 25 сентября. Турецкий лидер, в свою очередь, выразил надежду, что переговоры с американским коллегой будут способствовать разрешению кризисных ситуаций в регионе."Украинская тематика безусловно будет затронута, однако на данный момент информации о конкретных инициативах в этом направлении нет", - отметил источник агентства.Эрдоган в ходе предстоящих переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме может представить новые инициативы, касающиеся гарантий безопасности для Украины и перспективы проведения саммита лидеров, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара - Москва" Энгин Озер.Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского
АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Конкретной информации о планируемых инициативах по урегулированию украинского конфликта на предстоящей встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом пока нет, однако тема станет предметом обсуждения, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее Трамп подтвердил намерение встретиться с Эрдоганом в Вашингтоне 25 сентября. Турецкий лидер, в свою очередь, выразил надежду, что переговоры с американским коллегой будут способствовать разрешению кризисных ситуаций в регионе.
"Украинская тематика безусловно будет затронута, однако на данный момент информации о конкретных инициативах в этом направлении нет", - отметил источник агентства.
Эрдоган в ходе предстоящих переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме может представить новые инициативы, касающиеся гарантий безопасности для Украины и перспективы проведения саммита лидеров, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара - Москва" Энгин Озер.
Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского
