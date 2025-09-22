https://ria.ru/20250922/erdogan-2043465717.html
Эрдоган высказался об идее создания союза Турции, России и Китая
Эрдоган высказался об идее создания союза Турции, России и Китая
АНКАРА, 22 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя заявление лидера Партии националистического движения (МНР) Девлета Бахчели о возможном союзе Турции, России и Китая для нейтрализации региональных угроз, подчеркнул, что пока не "в полной мере ознакомлен" с инициативой, но пожелал, чтобы "всё было так, как лучше". Ранее лидер МНР Девлет Бахчели предложил сформировать стратегический альянс Турции с Российской Федерацией и Китаем в качестве противовеса "коалиции зла", включающей США и Израиль. Он обвинил Израиль в геноциде в секторе Газа, длящемся более 700 дней, и подчеркнул, что израильские провокации создают прямую угрозу для безопасности Турции и региональной стабильности. В этой связи, по его мнению, необходимо тщательно рассмотреть все возможные сценарии развития событий. "Честно говоря, я не полностью проследил за этим вопросом, но пусть будет так, как лучше", – отметил Эрдоган в комментарии для журналистов в Нью-Йорке, видеокадры которого приводит Halk TV.
