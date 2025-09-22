СМИ предположили, какие темы будут главными на встрече Эрдогана с Трампом
Milliyet: главными темами встречи Эрдогана и Трампа могут стать Сирия и Израиль
АНКАРА, 22 сен - РИА Новости. Главной темой предстоящей встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне станут ситуация в Сирии и политика Израиля на Ближнем Востоке, при этом поставка Анкаре истребителей F-35 не рассматривается как "критерий успеха" переговоров, считает обозреватель турецкой проправительственной газеты Milliyet Озай Шендир.
Ранее Трамп подтвердил намерение встретиться с президентом Турции в Вашингтоне 25 сентября. Эрдоган, в свою очередь, выразил надежду, что предстоящие переговоры с американским коллегой будут способствовать урегулированию кризисных ситуаций в регионе.
По оценке Шендира, разговоры вокруг поставки Турции американских истребителей F-35 не должны затмевать более важные вопросы. Он подчеркнул, что большинство заказанных Турцией самолётов не были произведены и переданы США в другую конфигурацию, а готовые самолёты хранятся в ангарах и проходят обслуживание, за которое Турция обязана платить.
"Иногда мы ведем себя как мальчики, зашедшие в магазин игрушек. Последние три дня нашей главной темой является встреча президента Эрдогана с президентом США Трампом, которая состоится 25 сентября в Белом доме. Эта встреча, безусловно, важна, но критерием её успеха не станет продажа самолетов F-35 Турции… Независимо от того, насколько успешной будет встреча Эрдогана с Трампом, ожидаемые самолёты на следующий день не прибудут в Турцию", - подчеркнул Шендир.
Обозреватель также отметил, что ключевым направлением переговоров должна оставаться защита территориальной целостности Сирии и "противодействие израильской экспансии", включая давление на непризнанный Северный Кипр и действия Израиля в Восточном Средиземноморье. Он подчеркнул, что даже при отсутствии F-35 Турция располагает собственными истребителями Kaan, однако восстановление нарушенной сирийской целостности будет крайне сложным.
"Израиль угрожает не только территориальной целостности Сирии, но и (непризнанному - ред.) Северному Кипру. Он постоянно провоцирует Афины, стремясь изолировать Турцию в Восточном Средиземноморье, и продает Греции оружие на миллиарды долларов. Мы знаем, что пределы могущества Израиля определяет США, и что евангелисты, которых достаточно много в Белом доме и администрации Трампа, оказывают безоговорочную поддержку Израилю. Президент Эрдоган направляется в такой Белый дом. Если F-35 не прибудут, это не будет концом света: у Турции есть отечественный истребитель Kaan. Но если территориальная целостность Сирии будет нарушена, восстановить её будет крайне сложно. Поэтому необходимо сосредоточиться на этом ключевом вопросе", — заключил колумнист.
