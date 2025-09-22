Эрдоган может обсудить с Трампом Украину, считает эксперт
Политолог Озер: Эрдоган может представить Трампу новые инициативы по Украине
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предстоящих переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме может представить новые инициативы, касающиеся гарантий безопасности для Украины и перспективы проведения саммита лидеров, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара - Москва" Энгин Озер.
Ранее Трамп подтвердил намерение встретиться с президентом Турции в Вашингтоне 25 сентября. Эрдоган, в свою очередь, выразил надежду, что предстоящие переговоры с американским коллегой будут способствовать урегулированию кризисных ситуаций в регионе.
Политолог напомнил, что в повестку также включены вопросы оборонного взаимодействия.
"Трамп заявил о готовности обсудить с Эрдоганом развитие оборонного сотрудничества, включая поставки истребителей F-16, возможную закупку около 250 пассажирских самолётов Boeing для Turkish Airlines, а также ситуацию в секторе Газа. Кроме того, Анкара заинтересована в обсуждении инициативы по проведению встречи Трампа, (президента РФ - ред.) Владимира Путина и Владимира Зеленского, что, вероятно, также станет одной из тем переговоров", - подчеркнул эксперт.
Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Посланник Трампа призвал Европу готовиться к поддержке Украины без США
19 сентября, 19:48