Европа лестью Трампу показывает слабость, считает эксперт

Европа лестью Трампу показывает слабость, считает эксперт - РИА Новости, 22.09.2025

Европа лестью Трампу показывает слабость, считает эксперт

22.09.2025

в мире

сша

америка

великобритания

дональд трамп

карл iii

урсула фон дер ляйен

politico

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лесть европейских стран президенту США Дональду Трампу свидетельствует об их слабости, он может это использовать, заявил научный директор аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Джереми Шапиро. "Лесть - это стратегия для управления ходом собраний, а не для формирования политики. ... Что еще хуже, лесть не обходится бесплатно. Она сигнализирует о слабости. А в коммерческом мире Трампа, слабость не поощряется - ее используют", - написал Шапиро в материале издания Politico. По его мнению, после возвращения Трампа в Белый дом союзники Америки пришли к единому мнению об общей стратегии борьбы с ним, которая включает лесть и изменение фокуса внимания. Данный подход, как считает Шапиро, не приводит к положительным политическим результатам, а стимулирует рост требований к противоположной стороне. Трамп с 16 сентября находился в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят королем Карлом III в Виндзорском замке. Перед его приездом газета Politico со ссылкой на источники писала, что власти Великобритании рассчитывают использовать влияние короля в обсуждении вопроса украинского конфликта с Трампом. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.

сша

америка

великобритания

2025

Новости

сша, америка, великобритания, дональд трамп, карл iii, урсула фон дер ляйен, politico