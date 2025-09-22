Европа лестью Трампу показывает слабость, считает эксперт
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лесть европейских стран президенту США Дональду Трампу свидетельствует об их слабости, он может это использовать, заявил научный директор аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Джереми Шапиро.
По его мнению, после возвращения Трампа в Белый дом союзники Америки пришли к единому мнению об общей стратегии борьбы с ним, которая включает лесть и изменение фокуса внимания. Данный подход, как считает Шапиро, не приводит к положительным политическим результатам, а стимулирует рост требований к противоположной стороне.
Трамп с 16 сентября находился в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят королем Карлом III в Виндзорском замке. Перед его приездом газета Politico со ссылкой на источники писала, что власти Великобритании рассчитывают использовать влияние короля в обсуждении вопроса украинского конфликта с Трампом.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.