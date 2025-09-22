Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему американская ПВО не смогла защитить Катар
08:29 22.09.2025 (обновлено: 08:48 22.09.2025)
Эксперт объяснил, почему американская ПВО не смогла защитить Катар
Эксперт объяснил, почему американская ПВО не смогла защитить Катар - РИА Новости, 22.09.2025
Эксперт объяснил, почему американская ПВО не смогла защитить Катар
Американские ПВО и вооружения не смогли обеспечить защиту Катару во время атаки со стороны Израиля, поскольку эти системы находятся под полным контролем США,... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T08:29:00+03:00
2025-09-22T08:48:00+03:00
в мире
катар
сша
израиль
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
хамас
f-16
АНКАРА, 22 сен - РИА Новости. Американские ПВО и вооружения не смогли обеспечить защиту Катару во время атаки со стороны Израиля, поскольку эти системы находятся под полным контролем США, заявил РИА Новости бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке и член центрального комитета партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа. Израиль 9 сентября нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько сотрудников сил безопасности, а также гражданских лиц были ранены. "Почему американское ПВО и вооружение стоимостью 1,2 триллиона долларов не смогло обеспечить защиту Катару? Потому что контроль над этими системами полностью остается за США", - отметил эксперт. Эксперт заметил, что в Турции активно обсуждают необходимость закупки истребителей F‑35 у США. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что работает с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолетов Boeing, крупную сделку по F-16, продолжаются переговоры по F-35. По словам собеседника РИА Новости, недавние события вокруг Катара должны были стать "серьезным сигналом для Турции". "Видимо, у этого проекта действительно сильное лобби", - подчеркнул Сефа.
катар
сша
израиль
в мире, катар, сша, израиль, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, хамас, f-16, f-35
В мире, Катар, США, Израиль, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, F-16, F-35
Эксперт объяснил, почему американская ПВО не смогла защитить Катар

Сефа: американская ПВО не защитила Катар от атаки Израиля из-за контроля США

Дым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
АНКАРА, 22 сен - РИА Новости. Американские ПВО и вооружения не смогли обеспечить защиту Катару во время атаки со стороны Израиля, поскольку эти системы находятся под полным контролем США, заявил РИА Новости бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке и член центрального комитета партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа.
Израиль 9 сентября нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько сотрудников сил безопасности, а также гражданских лиц были ранены.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Нетаньяху признался, что использовал Катар, готовя удар по ХАМАС в Дохе
16 сентября, 21:23
"Почему американское ПВО и вооружение стоимостью 1,2 триллиона долларов не смогло обеспечить защиту Катару? Потому что контроль над этими системами полностью остается за США", - отметил эксперт.
Эксперт заметил, что в Турции активно обсуждают необходимость закупки истребителей F‑35 у США.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что работает с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолетов Boeing, крупную сделку по F-16, продолжаются переговоры по F-35.
По словам собеседника РИА Новости, недавние события вокруг Катара должны были стать "серьезным сигналом для Турции".
"Видимо, у этого проекта действительно сильное лобби", - подчеркнул Сефа.
Растущие аппетиты: Израиль готовится к эпохе войн
18 сентября, 08:00
Растущие аппетиты: Израиль готовится к эпохе войн
18 сентября, 08:00
 
В миреКатарСШАИзраильДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСF-16F-35
 
 
