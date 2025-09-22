Эксперт объяснил, почему американская ПВО не смогла защитить Катар
Сефа: американская ПВО не защитила Катар от атаки Израиля из-за контроля США
АНКАРА, 22 сен - РИА Новости. Американские ПВО и вооружения не смогли обеспечить защиту Катару во время атаки со стороны Израиля, поскольку эти системы находятся под полным контролем США, заявил РИА Новости бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке и член центрального комитета партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа.
Израиль 9 сентября нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько сотрудников сил безопасности, а также гражданских лиц были ранены.
"Почему американское ПВО и вооружение стоимостью 1,2 триллиона долларов не смогло обеспечить защиту Катару? Потому что контроль над этими системами полностью остается за США", - отметил эксперт.
Эксперт заметил, что в Турции активно обсуждают необходимость закупки истребителей F‑35 у США.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что работает с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом над многими торговыми и военными сделками, включая крупную закупку самолетов Boeing, крупную сделку по F-16, продолжаются переговоры по F-35.
По словам собеседника РИА Новости, недавние события вокруг Катара должны были стать "серьезным сигналом для Турции".
"Видимо, у этого проекта действительно сильное лобби", - подчеркнул Сефа.
