В Армении заявили о готовности продолжить сотрудничество с НАТО

Взаимодействие с НАТО является частью внешней политики Армении, и она готова его продолжить, заявил вице-спикер парламента республики Рубен Рубинян на... РИА Новости, 22.09.2025
ЕРЕВАН, 22 сен – РИА Новости. Взаимодействие с НАТО является частью внешней политики Армении, и она готова его продолжить, заявил вице-спикер парламента республики Рубен Рубинян на стартовавшем в Ереване 108-м семинаре Rose-Roth Парламентской ассамблеи НАТО. По его словам, начало отношениям Армении с НАТО было положено более 30 лет назад. "Наша страна всегда придавала важность партнерским отношения с альянсом, в том числе участию в миротворческих миссиях. Взаимодействие с НАТО является частью нашей внешней политики балансирования и сбалансированности и и мы готовы продолжить это сотрудничество, направленное на укрепление региональной и глобальной безопасности", - отметил Рубинян. Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы. В марте 2024 года бывший тогда генсеком альянса Йенс Столтенберг заявил, что Армения и НАТО близки к согласованию новой партнерской программы.
