https://ria.ru/20250922/arest-2043426722.html

Защита французского велосипедиста обжаловала его арест в Приморье

Защита французского велосипедиста обжаловала его арест в Приморье - РИА Новости, 22.09.2025

Защита французского велосипедиста обжаловала его арест в Приморье

Апелляционная жалоба на арест французского велосипедиста Софиана Сехили направлена в Приморский краевой суд через суд первой инстанции, заявила РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T03:27:00+03:00

2025-09-22T03:27:00+03:00

2025-09-22T05:47:00+03:00

владивосток

приморский край

россия

софиан сехили

приморский краевой суд

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97493/46/974934642_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_437ec03c975d03f012e4524d979d003b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен - РИА Новости. Апелляционная жалоба на арест французского велосипедиста Софиана Сехили направлена в Приморский краевой суд через суд первой инстанции, заявила РИА Новости адвокат велопутешественника Алла Кушнир. В объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края ранее сообщили РИА Новости, что Уссурийский районный суд арестовал Сехили до 4 октября, французский велопутешественник подозревается в незаконном пересечении госграницы РФ. В четверг руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева рассказала РИА Новости, что жалоб защиты на арест Сехили в суд Приморья не поступало. "Апелляционная жалоба на арест Софиана Сехили направлена в Приморский краевой суд через суд первой инстанции, как того требует закон. Мы просим изменить ему меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества, для этого собраны все необходимые документы", - заявила Кушнир.Оленева подтвердила РИА Новости, что жалоба поступила в суд. "В Уссурийский районный суд Приморского края поступила апелляционная жалоба стороны защиты, которая после выполнения требований, предусмотренных УПК РФ, будет с делом направлена в Приморский краевой суд для рассмотрения", - сообщила собеседница агентства.В сентябре ряд местных СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на французскую газету Monde сообщили о задержании гражданина Франции Софиана Сехили во Владивостоке за незаконное пересечение границы. Сообщалось, что он хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, проехав от Лиссабона до Владивостока. Уточнялось, что велопутешественник проехал Таджикистан, Монголию и Китай, а 2 сентября во Владивостоке его задержали таможенники за незаконное пересечение границы. Председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин ранее сообщал РИА Новости, что Сехили обеспокоен отсутствием регулярного душа в СИЗО Уссурийска и непривычной для него едой, остальные условия его устраивают.

https://ria.ru/20250922/vladivostok-2043425467.html

владивосток

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, приморский край, россия, софиан сехили, приморский краевой суд, происшествия