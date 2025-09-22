Защита французского велосипедиста обжаловала его арест в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен - РИА Новости. Апелляционная жалоба на арест французского велосипедиста Софиана Сехили направлена в Приморский краевой суд через суд первой инстанции, заявила РИА Новости адвокат велопутешественника Алла Кушнир.
В объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края ранее сообщили РИА Новости, что Уссурийский районный суд арестовал Сехили до 4 октября, французский велопутешественник подозревается в незаконном пересечении госграницы РФ. В четверг руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева рассказала РИА Новости, что жалоб защиты на арест Сехили в суд Приморья не поступало.
"Апелляционная жалоба на арест Софиана Сехили направлена в Приморский краевой суд через суд первой инстанции, как того требует закон. Мы просим изменить ему меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества, для этого собраны все необходимые документы", - заявила Кушнир.
Оленева подтвердила РИА Новости, что жалоба поступила в суд. "В Уссурийский районный суд Приморского края поступила апелляционная жалоба стороны защиты, которая после выполнения требований, предусмотренных УПК РФ, будет с делом направлена в Приморский краевой суд для рассмотрения", - сообщила собеседница агентства.
В сентябре ряд местных СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на французскую газету Monde сообщили о задержании гражданина Франции Софиана Сехили во Владивостоке за незаконное пересечение границы. Сообщалось, что он хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, проехав от Лиссабона до Владивостока. Уточнялось, что велопутешественник проехал Таджикистан, Монголию и Китай, а 2 сентября во Владивостоке его задержали таможенники за незаконное пересечение границы.
Председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин ранее сообщал РИА Новости, что Сехили обеспокоен отсутствием регулярного душа в СИЗО Уссурийска и непривычной для него едой, остальные условия его устраивают.