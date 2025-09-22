https://ria.ru/20250922/akula-2043422999.html

Океанолог рассказал о "коридоре" для акул в Средиземное море

Океанолог рассказал о "коридоре" для акул в Средиземное море - РИА Новости, 22.09.2025

Океанолог рассказал о "коридоре" для акул в Средиземное море

22.09.2025

красное море

суэцкий канал

индийский океан

российская академия наук

в мире

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Некоторые акулы появились в Красном море после того, как был прорыт Суэцкий канал и миграционные пути крупных рыб изменились, сообщил в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников. Несколько пляжей египетского курорта Макади-Бэй, расположенного к югу от Хургады, на прошлой неделе были временно закрыты из-за очередного появления акул. "Очень многие виды через него мигрируют, проходят его насквозь. С тех пор, как прорыли Суэцкий канал, открылся замечательный путь миграции из Индийского океана в Средиземное море. Акулы стали мигрировать, изменились миграционные пути крупных морских рыб", - сказал Сапожников. Суэцкий канал – судоходный бесшлюзовой морской канал на северо-востоке Египта, соединяющий Средиземное и Красное моря, кратчайший водный путь между портами Атлантического и Индийского океанов (на 8-15 тысяч километров меньше пути вокруг Африки). Канал был открыт для судоходства 17 ноября 1869 года.

красное море

суэцкий канал

индийский океан

