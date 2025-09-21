https://ria.ru/20250921/zaderzhanie-2043325904.html

Экс-министра здравоохранения Архангельской области задержали

Бывший министр здравоохранения Архангельской области задержан за злоупотребление полномочиями, по решению суда он отправлен под стражу на два месяца, сообщила... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T12:58:00+03:00

происшествия

архангельская область

россия

архангельск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

МУРМАНСК, 21 сен - РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Архангельской области задержан за злоупотребление полномочиями, по решению суда он отправлен под стражу на два месяца, сообщила прокуратура региона. Как уточнили в суде, Александру Герштанскому, завершившему трудовую деятельность в Архангельской области 19 сентября, предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие находится в начальной стадии. "Органами прокуратуры поддержано ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего министра здравоохранения Архангельской области", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Отмечается, что в состоявшемся заседании Ломоносовский районный суд Архангельска согласился с позицией прокурора и удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении бывшего министра здравоохранения региона. Уголовное дело возбуждено в следственном отделении РУФСБ России по Архангельской области по признакам преступления, предусмотренного по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В суде пояснили, что "не предрешая вопрос о виновности фигуранта, с учётом тяжести предъявленного ему обвинения, отсутствия регистрации на территории Архангельской области, наличия загранпаспорта, возможности скрыться или оказать воздействие на свидетелей по делу, включая сотрудников учреждений здравоохранения Архангельской области, суд принял решение избрать в отношении проживающего и зарегистрированного в Санкт-Петербурге Александра Герштанского, задержанного 20.09.2025, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца". Постановление районного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

