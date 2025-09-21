https://ria.ru/20250921/tsentr-2043321287.html
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 21.09.2025
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 500 военнослужащих, бронетранспортёр, сообщили в... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T12:14:00+03:00
2025-09-21T12:14:00+03:00
2025-09-21T12:15:00+03:00
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecbf0e1ead9f5816fd0170741f059f65.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 500 военнослужащих, бронетранспортёр, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, двух егерских, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Николайполье, Родинское, Красный Лиман, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, три боевые бронированные машины "Казак", шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdb2f42b1e2dcf10ac8e9a0dd1ab43ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю
ВСУ за сутки потеряли более 500 военных в зоне действия группировки "Центр"