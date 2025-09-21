Рейтинг@Mail.ru
В Ленобласти уничтожили более 55 взрывоопасных предметов
07:32 21.09.2025
В Ленобласти уничтожили более 55 взрывоопасных предметов
В Ленобласти уничтожили более 55 взрывоопасных предметов
россия
ленинградская область
тосненский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более 55 взрывоопасных предметов уничтожили пиротехники МЧС РФ в Ленинградской области, сообщает ведомство в Telegram-канале. "В Ленинградской области пиротехники МЧС России уничтожили 56 взрывоопасных предметов. В Тосненском районе около железнодорожной платформы очевидцы обнаружили ВОП", - говорится в сообщении. Отмечается, что пиротехники вывезли на полигон пять авиационных бомб и 51 противотанковую мину времен Великой Отечественной войны, специалисты уничтожили опасные находки путем подрыва.
россия, ленинградская область, тосненский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Россия, Ленинградская область, Тосненский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Ленобласти уничтожили более 55 взрывоопасных предметов

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более 55 взрывоопасных предметов уничтожили пиротехники МЧС РФ в Ленинградской области, сообщает ведомство в Telegram-канале.
"В Ленинградской области пиротехники МЧС России уничтожили 56 взрывоопасных предметов. В Тосненском районе около железнодорожной платформы очевидцы обнаружили ВОП", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пиротехники вывезли на полигон пять авиационных бомб и 51 противотанковую мину времен Великой Отечественной войны, специалисты уничтожили опасные находки путем подрыва.
Военнослужащий выполняет задачи по разминированию на территории - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Курской области разминировали 59 населенных пунктов
25 августа, 16:28
 
Россия, Ленинградская область, Тосненский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
 
 
