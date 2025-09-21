https://ria.ru/20250921/tekhniki-2043288199.html

В Ленобласти уничтожили более 55 взрывоопасных предметов

В Ленобласти уничтожили более 55 взрывоопасных предметов - РИА Новости, 21.09.2025

В Ленобласти уничтожили более 55 взрывоопасных предметов

Более 55 взрывоопасных предметов уничтожили пиротехники МЧС РФ в Ленинградской области, сообщает ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T07:32:00+03:00

2025-09-21T07:32:00+03:00

2025-09-21T07:32:00+03:00

россия

ленинградская область

тосненский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985445342_2:0:1250:702_1920x0_80_0_0_94b7b8b16717bd52d05f39fdd6e5c500.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более 55 взрывоопасных предметов уничтожили пиротехники МЧС РФ в Ленинградской области, сообщает ведомство в Telegram-канале. "В Ленинградской области пиротехники МЧС России уничтожили 56 взрывоопасных предметов. В Тосненском районе около железнодорожной платформы очевидцы обнаружили ВОП", - говорится в сообщении. Отмечается, что пиротехники вывезли на полигон пять авиационных бомб и 51 противотанковую мину времен Великой Отечественной войны, специалисты уничтожили опасные находки путем подрыва.

https://ria.ru/20250825/prigraniche-2037483369.html

россия

ленинградская область

тосненский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ленинградская область, тосненский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность