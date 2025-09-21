https://ria.ru/20250921/tekhniki-2043288199.html
В Ленобласти уничтожили более 55 взрывоопасных предметов
Более 55 взрывоопасных предметов уничтожили пиротехники МЧС РФ в Ленинградской области, сообщает ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2025
россия
ленинградская область
тосненский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более 55 взрывоопасных предметов уничтожили пиротехники МЧС РФ в Ленинградской области, сообщает ведомство в Telegram-канале. "В Ленинградской области пиротехники МЧС России уничтожили 56 взрывоопасных предметов. В Тосненском районе около железнодорожной платформы очевидцы обнаружили ВОП", - говорится в сообщении. Отмечается, что пиротехники вывезли на полигон пять авиационных бомб и 51 противотанковую мину времен Великой Отечественной войны, специалисты уничтожили опасные находки путем подрыва.
