Король Малайзии посетил древний город Болгар в Татарстане
Король Малайзии ознакомился с историей принятия ислама Волжской Булгарией
Город Болгар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Король Малайзии Султан Ибрагим, прибывший в Татарстан 19 сентября, в воскресенье в сопровождении главы республики Рустама Минниханова посетил древний город Болгар, где ознакомился с историей принятия ислама Волжской Булгарией, сообщила пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова.
«
"Король Малайзии в сопровождении Рустама Минниханова гуляет по Болгару и знакомится с историей и местными достопримечательностями. Гостю рассказали про место, где 1103 года назад был принят ислам Волжской Булгарией", - написала Галимова в своем Telegram-канале.
По ее словам, особенно впечатлил Султана Ибрагима самый большой в мире печатный Коран.
Галимова также сообщила, что в Болгар Султан Ибрагим прибыл по Волге на скоростном пассажирском судне А145, которое собирается на зеленодольском судостроительном заводе. Королю продемонстрировали преимущества теплохода.
Древний город Болгар - бывшая столица Волжской Булгарии. Является самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества, единственным образцом булгаро-татарской архитектуры середины XIII-XIV веков. Здесь хранится самый большой в мире печатный Коран весом 500 килограммов. Болгарское городище в 2014 году включено в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Король Малайзии прибыл в Казань
8 августа, 11:53