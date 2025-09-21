Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток" - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 21.09.2025 (обновлено: 12:19 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/svo-2043321879.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток" - РИА Новости, 21.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"
Российская группировка "Восток" нанесла поражение формированиям украинских войск в различных районах Запорожской и Днепропетровской областей, противник потерял... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T12:18:00+03:00
2025-09-21T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcddb6627ea667a2966bf05378dbed40.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российская группировка "Восток" нанесла поражение формированиям украинских войск в различных районах Запорожской и Днепропетровской областей, противник потерял до 340 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нововасилевское, Успеновка, Полтавка, Новогоигоровка Запорожской области и Новониколаевка Днепропетровской области... ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сводке российского ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369352_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5d13245ab32e434b8a75d46ada3ea6d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"

Войска "Востока" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российская группировка "Восток" нанесла поражение формированиям украинских войск в различных районах Запорожской и Днепропетровской областей, противник потерял до 340 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нововасилевское, Успеновка, Полтавка, Новогоигоровка Запорожской области и Новониколаевка Днепропетровской области... ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала