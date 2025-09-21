https://ria.ru/20250921/svo-2043321879.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток" - РИА Новости, 21.09.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"

Российская группировка "Восток" нанесла поражение формированиям украинских войск в различных районах Запорожской и Днепропетровской областей, противник потерял... РИА Новости, 21.09.2025

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российская группировка "Восток" нанесла поражение формированиям украинских войск в различных районах Запорожской и Днепропетровской областей, противник потерял до 340 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нововасилевское, Успеновка, Полтавка, Новогоигоровка Запорожской области и Новониколаевка Днепропетровской области... ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сводке российского ведомства.

