21 сентября: ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 21.09.2025
Спецоперация, 21 сентября: ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
Черноморский флот в северо-западной части Черного моря уничтожил два безэкипажных катера противника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Черноморский флот в северо-западной части Черного моря уничтожил два безэкипажных катера противника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1515 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. Украинский конфликтУрегулирование украинского кризиса и принятие его условий возможно только с согласия России, считает российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова президента Финляндии Александра Стубба, заявившего, что у Москвы нет права голоса в вопросе о гарантиях безопасности для Украины. Президент РФ Владимир Путин, как и президент США Дональд Трамп, сохраняет заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Россия рассчитывает, что США и лично американский президент Дональд Трамп будут прилагать усилия по достижению мирного урегулирования на Украине, добавил Дмитрий Песков. Россия будет дальше работать для того, чтобы нащупать возможность мирного урегулирования на Украине, подчеркнул Песков. Дмитрий Песков назвал Великобританию одним из лидеров лагеря сторонников войны. "Президент (США Дональд - ред.) Трамп только что был в Великобритании. Великобритания — это один из лидеров вот этого вот лагеря сторонников войны", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Он убежден, что намерение Запада и дальше идти по пути подавления России не способствует урегулированию. Венгрию каждый день пытается втянуть в конфликт Украина и втолкнуть Брюссель, задачей венгерской внешней политики является противодействие этому давлению, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Боевая обстановка на УкраинеВСУ отправляют колумбийцев без боевого опыта и специальной подготовки на передовую, сообщил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке. ВСУ перебросили подразделения с черниговского направления под Волчанск (Харьковская область) из-за боязни дальнейшей утраты позиций, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. ВСУ в Сумской области начали бросать на штурм специалистов по радиоэлектронной борьбе и радиоэлектронной разведке, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Системы ПВО, железнодорожная логистика и площадка с военной техникой поражены ударами в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Подразделение ВСУ, которое должны были перебросить на купянское направление, уничтожено в результате удара в Чугуеве Харьковской области Украины, добавил Сергей Лебедев. Удар нанесен в субботу по артиллерийскому складу ВСУ в Сумах, последовала сильная детонация, отметил Лебедев.
Последствия ударов по частному сектору Васильевки в Запорожской области
Зафиксированы удары по частному сектору Васильевки в Запорожской области, один человек погиб, трое пострадавших в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Балицкий. Ранее он же сообщил об ударе ВСУ по многоквартирному дому в этом городе.
2025-09-21T18:50
true
PT1M01S
Уничтожение украинского пункта управления БПЛА под Херсоном расчетом беспилотников "Молния-2"
Расчет беспилотников "Молния-2" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с помощью установленной на ударный дрон противотанковой мины ТМ-62 уничтожил располагавшийся под Херсоном крупный украинский пункт управления БПЛА, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой российских военных. Девять из десяти ударных беспилотников "Молния-2" достигают целей, сообщил агентству оператор БПЛА с позывным "Казак".
2025-09-21T18:50
true
PT3M50S
Сбитые дроны ВСУ и последние записи камер с них. Видео ФСБ РФ
"Купол Донбасса" за неделю предотвратил 623 террористические атаки, над Донецком и Макеевкой сбиты 430 БПЛА, над Горловкой - 193, сообщил глава ДНР Пушилин. ФСБ демонстрирует видео сбитых дронов и последние записи камер с них.
2025-09-21T18:50
true
PT1M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d55699b41b712d5ef156ab52c509e348.jpg
1920
1920
true
Спецоперация, 21 сентября: ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Черноморский флот в северо-западной части Черного моря уничтожил два безэкипажных катера противника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1515 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.

Украинский конфликт

Урегулирование украинского кризиса и принятие его условий возможно только с согласия России, считает российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова президента Финляндии Александра Стубба, заявившего, что у Москвы нет права голоса в вопросе о гарантиях безопасности для Украины.
Президент РФ Владимир Путин, как и президент США Дональд Трамп, сохраняет заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Россия рассчитывает, что США и лично американский президент Дональд Трамп будут прилагать усилия по достижению мирного урегулирования на Украине, добавил Дмитрий Песков.
Россия будет дальше работать для того, чтобы нащупать возможность мирного урегулирования на Украине, подчеркнул Песков.
Дмитрий Песков назвал Великобританию одним из лидеров лагеря сторонников войны. "Президент (США Дональд - ред.) Трамп только что был в Великобритании. Великобритания — это один из лидеров вот этого вот лагеря сторонников войны", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Он убежден, что намерение Запада и дальше идти по пути подавления России не способствует урегулированию.
Венгрию каждый день пытается втянуть в конфликт Украина и втолкнуть Брюссель, задачей венгерской внешней политики является противодействие этому давлению, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Боевая обстановка на Украине

ВСУ отправляют колумбийцев без боевого опыта и специальной подготовки на передовую, сообщил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.
ВСУ перебросили подразделения с черниговского направления под Волчанск (Харьковская область) из-за боязни дальнейшей утраты позиций, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
ВСУ в Сумской области начали бросать на штурм специалистов по радиоэлектронной борьбе и радиоэлектронной разведке, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Системы ПВО, железнодорожная логистика и площадка с военной техникой поражены ударами в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Подразделение ВСУ, которое должны были перебросить на купянское направление, уничтожено в результате удара в Чугуеве Харьковской области Украины, добавил Сергей Лебедев.
Удар нанесен в субботу по артиллерийскому складу ВСУ в Сумах, последовала сильная детонация, отметил Лебедев.
