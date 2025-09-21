Спецоперация, 21 сентября: ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Черноморский флот в северо-западной части Черного моря уничтожил два безэкипажных катера противника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1515 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
Урегулирование украинского кризиса и принятие его условий возможно только с согласия России, считает российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова президента Финляндии Александра Стубба, заявившего, что у Москвы нет права голоса в вопросе о гарантиях безопасности для Украины.
Президент РФ Владимир Путин, как и президент США Дональд Трамп, сохраняет заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Россия рассчитывает, что США и лично американский президент Дональд Трамп будут прилагать усилия по достижению мирного урегулирования на Украине, добавил Дмитрий Песков.
Россия будет дальше работать для того, чтобы нащупать возможность мирного урегулирования на Украине, подчеркнул Песков.
Дмитрий Песков назвал Великобританию одним из лидеров лагеря сторонников войны. "Президент (США Дональд - ред.) Трамп только что был в Великобритании. Великобритания — это один из лидеров вот этого вот лагеря сторонников войны", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Он убежден, что намерение Запада и дальше идти по пути подавления России не способствует урегулированию.
Венгрию каждый день пытается втянуть в конфликт Украина и втолкнуть Брюссель, задачей венгерской внешней политики является противодействие этому давлению, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Боевая обстановка на Украине
ВСУ отправляют колумбийцев без боевого опыта и специальной подготовки на передовую, сообщил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.
ВСУ перебросили подразделения с черниговского направления под Волчанск (Харьковская область) из-за боязни дальнейшей утраты позиций, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
ВСУ в Сумской области начали бросать на штурм специалистов по радиоэлектронной борьбе и радиоэлектронной разведке, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Системы ПВО, железнодорожная логистика и площадка с военной техникой поражены ударами в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Подразделение ВСУ, которое должны были перебросить на купянское направление, уничтожено в результате удара в Чугуеве Харьковской области Украины, добавил Сергей Лебедев.
Удар нанесен в субботу по артиллерийскому складу ВСУ в Сумах, последовала сильная детонация, отметил Лебедев.
