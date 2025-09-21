https://ria.ru/20250921/solntse-2043386578.html

Скорость солнечного ветра ускорится на пару дней

Скорость солнечного ветра ускорится на пару дней - РИА Новости, 21.09.2025

Скорость солнечного ветра ускорится на пару дней

Скорость солнечного ветра будет повышенной примерно ближайшие два дня, но серьезных геомагнитных возмущений не ожидается, сообщили в лаборатории солнечной... РИА Новости, 21.09.2025

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Скорость солнечного ветра будет повышенной примерно ближайшие два дня, но серьезных геомагнитных возмущений не ожидается, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Ближе к вечеру на пару дней возрастет скорость солнечного ветра... Прогноз - довольно мягкий", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.В приведенном графике указано, что магнитосфера будет возбужденной ночью и в первую половину дня 22 сентября. Во вторую половину дня и во вторник магнитосфера будет спокойной.

