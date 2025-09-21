https://ria.ru/20250921/solntse-2043386578.html
Скорость солнечного ветра ускорится на пару дней
Скорость солнечного ветра ускорится на пару дней - РИА Новости, 21.09.2025
Скорость солнечного ветра ускорится на пару дней
Скорость солнечного ветра будет повышенной примерно ближайшие два дня, но серьезных геомагнитных возмущений не ожидается, сообщили в лаборатории солнечной... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T20:14:00+03:00
2025-09-21T20:14:00+03:00
2025-09-21T20:14:00+03:00
наука
российская академия наук
солнце
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786143086_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1b41ed4268db38afa69ce7d75e7770ab.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Скорость солнечного ветра будет повышенной примерно ближайшие два дня, но серьезных геомагнитных возмущений не ожидается, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Ближе к вечеру на пару дней возрастет скорость солнечного ветра... Прогноз - довольно мягкий", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.В приведенном графике указано, что магнитосфера будет возбужденной ночью и в первую половину дня 22 сентября. Во вторую половину дня и во вторник магнитосфера будет спокойной.
https://ria.ru/20250921/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786143086_251:0:1751:1125_1920x0_80_0_0_4ec29ef62450f58196aaea416931ca75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, солнце, общество
Наука, Российская академия наук, Солнце, Общество
Скорость солнечного ветра ускорится на пару дней
В РАН сообщили, что скорость солнечного ветра будет повышенной в ближайшие 2 дня