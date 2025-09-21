Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий предложил учредить День российской государственности - РИА Новости, 21.09.2025
15:43 21.09.2025
Слуцкий предложил учредить День российской государственности
Слуцкий предложил учредить День российской государственности - РИА Новости, 21.09.2025
Слуцкий предложил учредить День российской государственности
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить в России новый памятный день - День российской государственности. РИА Новости, 21.09.2025
общество
леонид слуцкий (политик)
россия
лдпр
владимир жириновский
МОСКВА 21 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить в России новый памятный день - День российской государственности. Слуцкий отметил, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский называл 21 сентября Днём зарождения российской государственности и первым предложил придать этой дате особый статус. "Мы считаем важным продолжать отстаивание этой позиции основателя партии и учредить новый памятный день — День российской государственности", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, 21 сентября в разные эпохи Россия отмечала события, которые стали символами её силы и духовного величия. Он напомнил, что в этот день отмечают победу на Куликовом поле - битву, объединившую князей и народ против общего врага, открытие памятника "Тысячелетие России" в Новгороде - символ истории государства, а православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы - праздник, отражающий духовные корни народа. "Мы чтим подвиги предков, опираемся на духовные традиции и смотрим в будущее. 21 сентября — это напоминание о том, что у России есть свои истоки, своя история и своя великая сила, которая веками помогала народу идти вперёд", - добавил парламентарий.
россия
общество, леонид слуцкий (политик), россия, лдпр, владимир жириновский
Общество, Леонид Слуцкий (политик), Россия, ЛДПР, Владимир Жириновский
Слуцкий предложил учредить День российской государственности

Слуцкий предложил сделать 21 сентября Днем российской государственности

МОСКВА 21 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить в России новый памятный день - День российской государственности.
Слуцкий отметил, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский называл 21 сентября Днём зарождения российской государственности и первым предложил придать этой дате особый статус.
"Мы считаем важным продолжать отстаивание этой позиции основателя партии и учредить новый памятный день — День российской государственности", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, 21 сентября в разные эпохи Россия отмечала события, которые стали символами её силы и духовного величия.
Он напомнил, что в этот день отмечают победу на Куликовом поле - битву, объединившую князей и народ против общего врага, открытие памятника "Тысячелетие России" в Новгороде - символ истории государства, а православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы - праздник, отражающий духовные корни народа.
"Мы чтим подвиги предков, опираемся на духовные традиции и смотрим в будущее. 21 сентября — это напоминание о том, что у России есть свои истоки, своя история и своя великая сила, которая веками помогала народу идти вперёд", - добавил парламентарий.
ОбществоЛеонид Слуцкий (политик)РоссияЛДПРВладимир Жириновский
 
 
