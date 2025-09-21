https://ria.ru/20250921/slutskiy-2043352548.html

Слуцкий предложил учредить День российской государственности

21.09.2025

Слуцкий предложил учредить День российской государственности

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить в России новый памятный день - День российской государственности. РИА Новости, 21.09.2025

МОСКВА 21 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить в России новый памятный день - День российской государственности. Слуцкий отметил, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский называл 21 сентября Днём зарождения российской государственности и первым предложил придать этой дате особый статус. "Мы считаем важным продолжать отстаивание этой позиции основателя партии и учредить новый памятный день — День российской государственности", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, 21 сентября в разные эпохи Россия отмечала события, которые стали символами её силы и духовного величия. Он напомнил, что в этот день отмечают победу на Куликовом поле - битву, объединившую князей и народ против общего врага, открытие памятника "Тысячелетие России" в Новгороде - символ истории государства, а православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы - праздник, отражающий духовные корни народа. "Мы чтим подвиги предков, опираемся на духовные традиции и смотрим в будущее. 21 сентября — это напоминание о том, что у России есть свои истоки, своя история и своя великая сила, которая веками помогала народу идти вперёд", - добавил парламентарий.

россия

2025

Новости

