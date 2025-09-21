https://ria.ru/20250921/slutskiy-2043352548.html
Слуцкий предложил учредить День российской государственности
Слуцкий предложил учредить День российской государственности - РИА Новости, 21.09.2025
Слуцкий предложил учредить День российской государственности
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить в России новый памятный день - День российской государственности. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T15:43:00+03:00
2025-09-21T15:43:00+03:00
2025-09-21T15:43:00+03:00
общество
леонид слуцкий (политик)
россия
лдпр
владимир жириновский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967841984_0:184:2886:1807_1920x0_80_0_0_74dcd07129ec3035fda8bc742fd564f4.jpg
МОСКВА 21 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить в России новый памятный день - День российской государственности. Слуцкий отметил, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский называл 21 сентября Днём зарождения российской государственности и первым предложил придать этой дате особый статус. "Мы считаем важным продолжать отстаивание этой позиции основателя партии и учредить новый памятный день — День российской государственности", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, 21 сентября в разные эпохи Россия отмечала события, которые стали символами её силы и духовного величия. Он напомнил, что в этот день отмечают победу на Куликовом поле - битву, объединившую князей и народ против общего врага, открытие памятника "Тысячелетие России" в Новгороде - символ истории государства, а православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы - праздник, отражающий духовные корни народа. "Мы чтим подвиги предков, опираемся на духовные традиции и смотрим в будущее. 21 сентября — это напоминание о том, что у России есть свои истоки, своя история и своя великая сила, которая веками помогала народу идти вперёд", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20250913/gosduma-2041651819.html
https://ria.ru/20250919/smolensk-2043096103.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967841984_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_4449ba6201c98f776aefc175e068ab7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, леонид слуцкий (политик), россия, лдпр, владимир жириновский
Общество, Леонид Слуцкий (политик), Россия, ЛДПР, Владимир Жириновский
Слуцкий предложил учредить День российской государственности
Слуцкий предложил сделать 21 сентября Днем российской государственности